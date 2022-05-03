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Erhürman'dan duygusal paylaşım

03 Mayıs 2022 Salı 14:53
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Erhürman'dan duygusal paylaşım

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dr. Ali Niyazi Fikret’in vefatıyla ilgili yayımladığı taziye mesajında, “Ali Niyazi Fikret’in mesleğine, ülkesine ve halkına dair heyecanını asla unutmayacağım” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıslı Türklerin ilk Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ali Niyazi Fikret’in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Erhürman’ın mesajı şu şekilde:

"Bir Lefkoşa beyefendisini, Kıbrıslı Türklerin ilk kulak-burun-boğaz uzmanı Dr. Ali Niyazi Fikret'i kaybettik. Son görüşmemizde bana muhteşem kütüphanesindeki kitapları gösterirken, anılarını anlatırken tanıklık ettiğim, mesleğine, ülkesine ve halkına dair heyecanını asla unutmayacağım. Ailesine, sevenlerine, tüm halkımıza sabır dilerim..."

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