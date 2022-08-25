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Erhürman'dan Gönyeli-Alayköy Belediyesi önerisine sert tepki!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Alayköy’ün Gönyeli Belediyesi’ne bağlanması sonucu Gönyeli Belediyesi’nin yeni adının Gönyeli-Alayköy Belediyesi önerisine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

25 Ağustos 2022 Perşembe 19:02
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Erhürman'dan Gönyeli-Alayköy Belediyesi önerisine sert tepki!


Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, “Gönyeli ve Alayköy sakinlerinin çoğunluğu uykudayken, bundan o saniye haberi olan iktidar milletvekillerinin parmaklarıyla, nur topu gibi bir Gönyeli-Alayköy Belediyesi "doğdu" ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“4:30'da, Gönyeli ve Alayköy sakinlerinin çoğunluğu uykudayken, bundan o saniye haberi olan iktidar milletvekillerinin parmaklarıyla, nur topu gibi bir Gönyeli-Alayköy Belediyesi "doğdu".

Tırnak içinde doğdu çünkü Yasa'yı okuyarak Gönyeli ve Alayköy belediyelerinin ne zaman tüzel kişiliklerini kaybedeceklerini ve "yeni Gönyeli Alayköy Belediyesi"nin ne zaman tüzel kişilik kazanacağını hukuken anlamak imkansız!

Bu çalışma boyunca sergilenen "demokrasi" ve "hukuk" anlayışının bir özeti gibi!”

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan Erhürman
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