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Erhürman'dan hükümet açıklaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile yaptığı görüşme tamamlandı.

06 Mayıs 2022 Cuma 11:44
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Erhürman'dan hükümet açıklaması

Görüşmenin ardından Erhürman açıklamalarda bulundu.

Erhürman, hükümeti kurma görevinin yeniden UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verilmesinin kabul edilebilir ve demokratik yapı içerisinde ‘normal’ olmadığını söyledi.

Tufan Erhürman Erhürman, “Cumhurbaşkanı karar verir ve derse, hükümeti kurma görevini ana muhalefet partisine verip, ‘mutakabat hükümeti kurabiliyorsa kurar, kurmazsa da erken seçime götürürüm derse’ bu görevi almaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Sucuoğlu kabinesi 59 gün kaldı. Tekrar verilmesinin uygun olmadığını söylemiş tekrar kendisine verilmemesini ve bize verilmesini kuramazsak seçime gidilmesini istemiştik.

Hükümet programı sunulduktan sonra iki küçük ortak şartname sundu. Dünyada örneği yoktur. Bir kez daha sucuoğluna görevin verilmesi demokrasi içinde kabul edilebilir değil.

Sucuoğlu yerine başkasına verilmesi hukuka aykırı değil ancak normal ve meşru değildir. Bu Türkiye Sucuoğlu’nu istemiyor yerine başkasını istiyor anlamına gelir.

Görevi kabul etmeye ve mutabakat hükümetine hazırız. Teknokrat hükümete de hazırız. Bir tur atın sonra hükümeti kurma görevini başkasına verelim denilirse kabul etmeyiz.

UBP’nin hükümeti kuramayacağı görüldü. Genel başkan dururken, başka birine vermesi meşru değil.

Görevin bize verilmesi ve kuramamamız durumunda erken seçime gidilmesi durumunda hükümeti kurmaya hazırız.

Son Güncelleme: 06.05.2022 11:48
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