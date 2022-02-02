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Erhürman'dan hükümet yorumu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni koalisyon hükümeti çalışmalarına yönelik mesaj verdi.

02 Şubat 2022 Çarşamba 19:20
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Erhürman'dan hükümet yorumu
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni koalisyon hükümeti çalışmalarına yönelik mesaj verdi, "istikrar ancak ilkeler üzerinden bir araya gelen, uyumlu çalışabilecek olan ve birbirinde güven uyandıran ortaklar tarafından sağlanır" dedi.

Erhürman, "UBP-CTP Hükümeti"ni ima ederek istikrar vurgusu yapanları yanıtladı.

Erhürman'ın paylaşımı dikkat çekti:

"Yeni hükumet meselesi konusunda yine pek çok kişinin CTP ile ilgili olarak yorum yaptığı, hatta zaman zaman çizgiyi aşıp CTP'ye akıl verdiği bir dönem. "Stratejik olarak iktidarda olmayı istememe"den, "elini taşın altına koymama"ya kadar bir sürü iddia...

CTP siyasi nezaketi önemser; ilkeler üzerinden konuşur (ki Partimizin ilkeleri seçim süreci boyunca, bir kez daha, defalarca halkımızla paylaşılmıştır), koalisyonlarda istikrarın ancak ilkeler üzerinden bir araya gelen, uyumlu çalışabilecek olan ve birbirinde güven uyandıran ortaklar tarafından sağlanabileceğini bilir ve kararlarını yetkili organlarında alır.

Elbette her görüşü dinleyeceğiz, okuyacağız, görüşmeler yapacağız ama yukarıda sıraladığım, 51 yıllık deneyimimizden, bu ülkeye ve halka dair vizyonumuzdan ve Partimizin ortak aklından süzülen noktalardaki duruşumuzdan da vazgeçmeyeceğiz."

Son Güncelleme: 02.02.2022 20:22
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