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Erhürman'dan hükümete; Bu zihniyet gidecek!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından hükümeti eleştirdi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 12:42
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Erhürman'dan hükümete; Bu zihniyet gidecek!

Erhürman paylaşımında , "Artık bıçak kemiğe dayandı, hatta kemiği delip geçti. Bu zihniyet gidecek!" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Yıllık enflasyon % 98.12. Yıllık gıda enflasyonu % 118.75. Tüp gaza yeni zam geldi. Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu bazı çocuklarımızda beslenme eksikliği nedeniyle kansızlık sorunları görülmeye başlandığını açıkladı. Dövizde oynaklık sürüyor. Sterlin haftayı 20.5'ten kapattı. Akaryakıt bekleniyor! 
Hayat pahalılığı tam verilecek ve alım gücü korunacak mı? Asgari ücret de hayat pahalılığı oranında yükseltilecek mi? Asgari ücret yükseldiğinde gelirleri düşen esnaf, işletmeler bunu ödeyebilecek mi, yoksa işçi durdurulacak veya kayıt dışına mı düşecek? İstihdamı korumak için esnafa, işletmelere destek verilebilecek mi? Belediyeler bu hayat pahalılığını işçilerine ödeyebilecek mi? 
Ülkenin gerçek gündemi bunlar ama "yeni hükumet" bir kez daha atamalar ve görevden almalarla meşgul. Meşru olanı, olmayanı bir şey fark etmiyor! Zihniyet berdevam! Bir de korumaları artırmak lazım! Bir de temel hak ve özgürlükleri kısıtlamak! Orta ve uzun vadede ülkenin kalkınması açısından yaşamsal önemde olan Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü, güven yaratıcı önlemleri, euro'ya endekslenmeyi, beş yıllık ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planını, yeni kapıları gündemden düşürmek!
Bu zihniyetle devam etmek demokratik ve ekonomik açıdan her gün biraz daha fukaralaşmak demek! Artık bıçak kemiğe dayandı, hatta kemiği delip geçti. Bu zihniyet gidecek! Yapılacak çok iş var. Kısa vadede halk, alım gücüyle, demokrasisiyle, tem hak ve özgürlükleriyle korunacak, orta ve uzun vadede dünyayla ve uluslararası hukukla buluşan planlı kalkınma devreye girecek!

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