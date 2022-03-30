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Erhürman'dan hükümete çağrı

“Yaratılan ekonomik kaosu da, belediyeleri kaosa sürükleyecek bu sözde reformu da asla kabul etmeyeceğimizi, hem Meclis'te, hem de sokakta halkımızla birlikte göstereceğiz”

30 Mart 2022 Çarşamba 13:54
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Erhürman'dan hükümete çağrı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)  Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin ‘belediyeler reformuna’ ilişkin ‘ben yaptım oldu’ anlayışında ısrarcı olacağını ortaya koyduğunu söyledi, “Yaratılan ekonomik kaosu da, belediyeleri kaosa sürükleyecek bu sözde reformu da asla kabul etmeyeceğimizi, hem Meclis'te, hem de sokakta halkımızla birlikte göstereceğiz” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Dün 10 saat süren komite toplantısı bir kez daha gösterdi ki "belediye reformu" diye önümüze getirilen bir reform falan değil basbayağı bir kaostur. Hükümet "ben yaptım oldu" anlayışında ısrarcı olacağını açıkça ortaya koyduğuna göre yapmamız gereken artık net: Yaratılan ekonomik kaosu da, belediyeleri kaosa sürükleyecek bu sözde reformu da asla kabul etmeyeceğimizi, hem Meclis'te, hem de sokakta halkımızla birlikte göstereceğiz. Anlamamakta direnenler de anlayacaklar!

Son Güncelleme: 30.03.2022 14:07
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCTP1 NİSANBelediye
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