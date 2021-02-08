Erhürman'dan hükümete eleştiri!

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, eleştirilerde bulunduğu hükümetin; “Biz biliriz, biz yaparız” tavrında olduğunu kaydetti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Erhürman, Mayıs TV’de katıldığı “Son Nokta” programında soruları yanıtladı.

Erhürman, Covid-19 sürecinin başında farklı bir muhalefet anlayışı ortaya koyduklarını, bunun sebebinin de; “bütün dünyanın ilk kez karşılaştığı bir virüsle karşı karşıya kalındığı için bunun nasıl seyredeceğini kimsenin bilmediği için” olduğunu vurguladı. Erhürman, böylesi durumlarda krizin; tüm halkın krizi olduğunu söyledi.

“Kriz yönetiminin birinci şartı güvendir”

Pandemi ile mücadelede 11 ayı geride bıraktıklarını ifade eden Erhürman, 11 ayda hükümetin yine aynı hataları yapmaya devam ettiğini kaydetti. Alınan kararların sürekli değiştiğini söyleyen Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların değiştirildiğini, yeni kararların Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra kararların yeniden değiştirildiğini kaydetti.

Krizi yönetmenin birinci şartının “güven” olduğunu vurgulayan Erhürman, “Eğer siz kararları istişare etmeden alırsanız ve ondan sonra da istişare edip de kararları değiştirirseniz, anlaşılamayacak bir dille de bu kararları yazmaya kalkarsanız kamuoyu güvenini yitirir, kamuoyu güvenini yitirdiği zaman da kararlara uymak noktasında arzu ettiğimiz verimi alamayız” dedi.

“Bilgi temelli bir yönetim anlayışı yok”

Hükümetin açıkladığı ekonomik pakete de değinen ve hiçbir kesimin tatmin olmadığını söyleyen Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Elimizdeki kaynaklar kıt kaynaklardır. Marifet o kıt kaynakları, adil bir biçimde doğru yerlere yönlendirebilmektedir. O pakette de gördük ki, zaten var olan uygulamalar, yeni bir şeymiş gibi çalışıldı. Hatta var olan uygulamalarda da farkında olmadan kısıntıya gidildi. Çünkü koordinasyon yok, bilgi temelli bir yönetim anlayışı yok. Eczacılarla görüşmeden, eczacılar ile ilgili kararlar açıklandı. Fırıncılarla görüşmeden, fırınlar ile ilgili karar açıklandı. Tekrardan tepkiler de gelince, bu insanlarla istişareler edilmek zorunda kalınıldı. Bu inanılmaz bir yönetimsel zafiyettir. Nereye doğru gittiği belli olmayan bir yapıyla karşı karşıyayız.”

“Krizden çıkış stratejimiz olmalı”

İnsanların kurallara uyduğu zamanlarda bilgiye erişmeyi istediklerini de söyleyen Erhürman, krizden çıkış stratejisi olması gerektiğini de vurguladı.

Aşılanmanın belli bir noktaya taşındıktan sonra turizmi, yüksek öğretimi ve inşaatın nasıl toparlanacağı noktasında da stratejilerin şimdiden hazır olması gerektiğini de söyleyen Erhürman, “Bunlarla ilgili de hiçbir çalışma yok. Biz bunu 11 aydır söylüyoruz. Biz ‘uzun vadeli iç borçlanmaya ihtiyacımız vardır’ demiştik. Biz Nisan’da söylediğimiz tarihlerde faizler çok daha küçük durumdaydı, şimdi ise iç borçlanmadan bahsederken onlar faizler zirve yapmış durumdadır” diye konuştu.