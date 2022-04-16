Erhürman'dan hükümete!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun geçtiğimiz günlerde verdiği müjdenin aksine elektrik zammında yapılan indirimin sadece Mart ayı için geçerli olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, alkollü içki zammıyla ilgili indirim konusunda ise hükümetten bir ses çıkmadığını vurguladı. Türkiye ile imzalanan protokolden de toplumun bihaber olduğunu kaydeden Erhürman, “Hükümet, ekonomi yönetimi açısından parlak bir haftayı daha geride bıraktı” şeklinde kinayeli bir eleştiri de bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Sn. Sucuoğlu’nun günler önce verdiği müjdenin aksine elektrik zammından indirimin yalnızca Mart ayı için geçerli olduğunu öğrendik. Alkollü içki zammından indirim konusunda hükumetten ses çıkmadı. Ve Türkiye ile imzalanan Protokol’den toplum olarak hala bihaberiz. Hükümet, ekonomi yönetimi açısından parlak bir haftayı daha geride bıraktı!