Erhürman'dan hükümete: Hikayenin sonuna geldik! Gideceksiniz

Erhürman hükümete seslenerek; "Hikayenin sonuna geldik! Gideceksiniz ve aksi yöndeki bütün çabalarınıza karşın bu halk kendi ayakları üzerinde duracak!" dedi.

Erhürman'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"1. Belediye emekçilerinin örgütlü olduğu sendikalar Pazartesi günü Meclis önünde eylemde olacaklarını açıkladılar.

2. Sorun ne? Bazı belediyeler hali hazırda maaşları ödeyememe durumuna düştü. Diğerleri de önümüzdeki aylar için aynı sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir.

3. Herhalde birileri, “biz size belediyelerin bu şekilde sürdürülebilir olmadığını söylemiştik” demeye hazırlanıyordur!

4. Oysa gerçek bu değil! Peki gerçek ne?

5. Sorun, Haziran ayında “hükumet”in “ek bütçe”si Meclis’ten geçerken CTP olarak açığa çıkardığımız “softa şaşırtmacası”!

6. Mevzuata göre belediyeler, devlet katkı paylarını mahalli gelir öngörüsü üzerinden alıyorlar. Ek bütçe Haziran’da görüşüldü. İlk beş ayda ortalama ay başına 1 milyar TL civarında mahalli gelir gerçekleşmesi olduğunu görünce, biz, CTP olarak, bu durumda 12 aylık mahalli gelir öngörüsünün en az 12 milyar TL olacağının belli olduğunu, belediyelerin katkı paylarının bunun üzerinden belirlenmesi gerektiğini söylemiştik.

7. Oysa “hükumet”, “ek bütçe”de 12 aylık mahalli gelir öngörüsünü 8 milyar 920 milyon TL olarak belirlemişti. Bunun belediyelere ödenecek katkı paylarının eksiltilmesi amacıyla yapılan bir “softa şaşırtmacası” olduğunu ve çalışanlarına devlet tarafından belirlenen hayat pahalılığını ödemek zorunda olan belediyelerin bu sebeple bir süre sonra maaş ödeyemez duruma geleceklerini açıkça ortaya koyduk.

8. Söylediklerimiz oldu mu? Birincisi gerçekleşti! Eylül ayı dahil, gerçekleşen mahalli gelir toplamı 9 milyar 324 milyon TL. Yani ayda 1 milyar TL mahalli gelir performansı devam ediyor. Bu da aynen söylediğimiz gibi yılsonu itibarıyla toplam 12 milyar mahalli gelir öngörüsünü doğruluyor.

9. İkincisi gerçekleşti mi? Evet! Bazı belediyeler hali hazırda maaş ödeyemez duruma düştü. Pazartesi günü için ilan edilen eylemin sebebi de bu!

10. Her şey göstere göstere oldu! Çünkü siz, her zamanki gibi muhalefeti dinlemediniz. Hatta hesap oyunları ile aklınız sıra hem muhalefeti, hem belediyeleri, hem de belediye çalışanlarını kandırmaya çalıştınız.

11. Şimdi olacakları öngörmek kolay! Muhtemelen belediyelerin HUKUKEN HAKKI OLAN katkı paylarını, ya ödeme güçlüğü içindeki belediyelere çalışanlarını ödeyebilecekleri bir miktar para vererek, ya da “ancak bu kadarını bulabildim” diyeceğiniz, hakkın altındaki bir rakamı tüm belediyelere LÜTUF gibi sunarak, sorunu ve eylemi “ertelemeye” çalışacaksınız. Yetmeyecek, bir de doğrudan doğruya sizden kaynaklanan bu sorunu “bak biz size belediyeler sürdürülebilir değil demiştik” diyerek, dahası “bak biz lütfettik, para verdik ve maaşları ödeyebildiler. Bu bizim başarımızdır” masalıyla siyasi ranta dönüştürmeye çalışacaksınız. Ayrıca bu yolla, kötü yönetimden dolayı maaş ödeyemeyen belediyelerle, sizin yüzünüzden maaş ödeyemez duruma düşen belediyeleri birbirine karıştırarak, bu ülkede kötü yönetimi görünmez kılma çabanıza devam edeceksiniz!

12. Hikayenin özeti ne? Yaptıklarınız ve yapmadıklarınızla bu ülkede ne KIB-TEK, ne belediye, ne başka bir kurum bıraktınız. Kıbrıs Türk halkına sürekli, siz bu işi yapamıyorsunuz, beceremiyorsunuz mesajı vermeye, bu halkın öz güvenini zedelemek için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. Çünkü amacınız, “Türkiye’den para gelmezse biz aç kalırız. Türkiye’den parayı da en iyi biz koparırız. Onun için bizi seçin” sözde siyasetini sürdürmek!

13. Ama bilin ki bunca yıldır görmeyenler de artık bunu görüyor! Hikayenin sonuna geldik! Gideceksiniz ve aksi yöndeki bütün çabalarınıza karşın bu halk kendi ayakları üzerinde duracak!"