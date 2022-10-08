Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
7 ay hapis yatacak!
7 ay hapis yatacak!
Camları indirdi...
Camları indirdi...
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
banner107

Erhürman'dan hükümete: Hikayenin sonuna geldik! Gideceksiniz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

08 Ekim 2022 Cumartesi 11:51
95 Okunma
Erhürman'dan hükümete: Hikayenin sonuna geldik! Gideceksiniz



Erhürman hükümete seslenerek; "Hikayenin sonuna geldik! Gideceksiniz ve aksi yöndeki bütün çabalarınıza karşın bu halk kendi ayakları üzerinde duracak!" dedi.

Erhürman'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"1. Belediye emekçilerinin örgütlü olduğu sendikalar Pazartesi günü Meclis önünde eylemde olacaklarını açıkladılar.

2. Sorun ne? Bazı belediyeler hali hazırda maaşları ödeyememe durumuna düştü. Diğerleri de önümüzdeki aylar için aynı sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir.

3. Herhalde birileri, “biz size belediyelerin bu şekilde sürdürülebilir olmadığını söylemiştik” demeye hazırlanıyordur!

4. Oysa gerçek bu değil! Peki gerçek ne?

5. Sorun, Haziran ayında “hükumet”in “ek bütçe”si Meclis’ten geçerken CTP olarak açığa çıkardığımız “softa şaşırtmacası”!

6. Mevzuata göre belediyeler, devlet katkı paylarını mahalli gelir öngörüsü üzerinden alıyorlar. Ek bütçe Haziran’da görüşüldü. İlk beş ayda ortalama ay başına 1 milyar TL civarında mahalli gelir gerçekleşmesi olduğunu görünce, biz, CTP olarak, bu durumda 12 aylık mahalli gelir öngörüsünün en az 12 milyar TL olacağının belli olduğunu, belediyelerin katkı paylarının bunun üzerinden belirlenmesi gerektiğini söylemiştik.

7. Oysa “hükumet”, “ek bütçe”de 12 aylık mahalli gelir öngörüsünü 8 milyar 920 milyon TL olarak belirlemişti. Bunun belediyelere ödenecek katkı paylarının eksiltilmesi amacıyla yapılan bir “softa şaşırtmacası” olduğunu ve çalışanlarına devlet tarafından belirlenen hayat pahalılığını ödemek zorunda olan belediyelerin bu sebeple bir süre sonra maaş ödeyemez duruma geleceklerini açıkça ortaya koyduk.

8. Söylediklerimiz oldu mu? Birincisi gerçekleşti! Eylül ayı dahil, gerçekleşen mahalli gelir toplamı 9 milyar 324 milyon TL. Yani ayda 1 milyar TL mahalli gelir performansı devam ediyor. Bu da aynen söylediğimiz gibi yılsonu itibarıyla toplam 12 milyar mahalli gelir öngörüsünü doğruluyor.

9. İkincisi gerçekleşti mi? Evet! Bazı belediyeler hali hazırda maaş ödeyemez duruma düştü. Pazartesi günü için ilan edilen eylemin sebebi de bu!

10. Her şey göstere göstere oldu! Çünkü siz, her zamanki gibi muhalefeti dinlemediniz. Hatta hesap oyunları ile aklınız sıra hem muhalefeti, hem belediyeleri, hem de belediye çalışanlarını kandırmaya çalıştınız.

11. Şimdi olacakları öngörmek kolay! Muhtemelen belediyelerin HUKUKEN HAKKI OLAN katkı paylarını, ya ödeme güçlüğü içindeki belediyelere çalışanlarını ödeyebilecekleri bir miktar para vererek, ya da “ancak bu kadarını bulabildim” diyeceğiniz, hakkın altındaki bir rakamı tüm belediyelere LÜTUF gibi sunarak, sorunu ve eylemi “ertelemeye” çalışacaksınız. Yetmeyecek, bir de doğrudan doğruya sizden kaynaklanan bu sorunu “bak biz size belediyeler sürdürülebilir değil demiştik” diyerek, dahası “bak biz lütfettik, para verdik ve maaşları ödeyebildiler. Bu bizim başarımızdır” masalıyla siyasi ranta dönüştürmeye çalışacaksınız. Ayrıca bu yolla, kötü yönetimden dolayı maaş ödeyemeyen belediyelerle, sizin yüzünüzden maaş ödeyemez duruma düşen belediyeleri birbirine karıştırarak, bu ülkede kötü yönetimi görünmez kılma çabanıza devam edeceksiniz! 

12. Hikayenin özeti ne? Yaptıklarınız ve yapmadıklarınızla bu ülkede ne KIB-TEK, ne belediye, ne başka bir kurum bıraktınız. Kıbrıs Türk halkına sürekli, siz bu işi yapamıyorsunuz, beceremiyorsunuz mesajı vermeye, bu halkın öz güvenini zedelemek için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. Çünkü amacınız, “Türkiye’den para gelmezse biz aç kalırız. Türkiye’den parayı da en iyi biz koparırız. Onun için bizi seçin” sözde siyasetini sürdürmek!

13. Ama bilin ki bunca yıldır görmeyenler de artık bunu görüyor! Hikayenin sonuna geldik! Gideceksiniz ve aksi yöndeki bütün çabalarınıza karşın bu halk kendi ayakları üzerinde duracak!"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 sürücüye alkolden işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi
23 sürücüye alkolden işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi
Öztürkler'den gardiyanlara önemli mesaj
Öztürkler'den gardiyanlara önemli mesaj
Çatalköy-Esentepe çöplüğündeki yangın... EL-SEN uyardı...
Çatalköy-Esentepe çöplüğündeki yangın... EL-SEN uyardı...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim