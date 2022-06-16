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Erhürman'dan hükümete: Sorumsuzluğun, ciddiyetsizliğin bu kadarı!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından hükümeti eleştirdi.

16 Haziran 2022 Perşembe 12:15
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Erhürman'dan hükümete: Sorumsuzluğun, ciddiyetsizliğin bu kadarı!
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Erhürman paylaşımında "Sorumsuzluğun, ciddiyetsizliğin bu kadarı!" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Siz "hükumet"inizin ilk yasa tasarısı olarak düşünce özgürlüğünü sınırlayan metinleri Resmi Gazete'de yayımlayın. Bununla yetinmeyin ivedilik de isteyin. Günlerce gerek Meclis'te, gerek dışarıda insanlar size dert anlatmak için boğazlarını yırtmak zorunda kalsınlar. Sonra, teknik hata yapmışız, yanlışlıkla yürürlükte olmayan yasaya bakmışız, Yüksek Mahkeme'nin internet sitesinde yeni yasa yokmuş diye açıklama yapın.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği'ni, "hayır bizim sitemizde yeni yasa vardı" diye açıklama yapmak zorunda bırakın. Bu açıklamadan sonra da hala susmayın ve açıklama yapmaya devam edin. Sorumsuzluğun, ciddiyetsizliğin bu kadarı!

Son Güncelleme: 16.06.2022 12:20
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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