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Erhürman'dan ilk 'Üstel' yorumu geldi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e verilmesi üzerine konuşarak, "Böyle bir yapıyı hiçbir şekilde meşru görmüyoruz." dedi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:48
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Erhürman'dan ilk 'Üstel' yorumu geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ünal Üstel’e vermesini değerlendirerek, “Böyle bir yapıyı hiçbir şekilde ‘meşru’ görümüyoruz” dedi.

Sürecin sürdürülebilir olmadığını da vurgulayan Erhürman, bugün Meclis Genel Kurulu’nda yapmış olduğu açıklamalara işaret etti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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