Erhürman'dan ilk 'Üstel' yorumu geldi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e verilmesi üzerine konuşarak, "Böyle bir yapıyı hiçbir şekilde meşru görmüyoruz." dedi.