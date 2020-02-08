Erhürman'dan 'iradeye saygı' açıklaması

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkan Adayı Tufan Erhürman sosyal medyadan bir açıklama yaparak Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı saygı çağrısı yaptı

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Seçim sürecindeyiz. Herkes düşüncelerini, görüşlerini açıklayacak, sonuçta seçmenlerimiz karar verecektir. Kıbrıs Türk halkı, düşünce özgürlüğü ve demokratik tartışma kültürü açısından engin bir hoşgörüye ve açıklanan tüm düşünce ve görüşleri rasyonel bir biçimde değerlendirmek konusunda tam bir olgunluğa sahiptir. Doğru değerlendirme için herhangi bir yönlendirmeye asla ihtiyaç duymayan halkımız, hangi amaçla yapılmış olursa olsun dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleye kapalı olduğunu da her fırsatta kanıtlamıştır. Bu süreçte herkesin sağduyu ve sorumluluk duygusuyla davranması ve her türlü manipülasyondan uzak durulması Kıbrıs Türk halkının varlığına, kültürüne, kimliğine ve iradesine saygının gereğidir.