Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...

Erhürman'dan 'iradeye saygı' açıklaması

08 Şubat 2020 Cumartesi 16:18
Erhürman'dan 'iradeye saygı' açıklaması
banner48

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkan Adayı Tufan Erhürman sosyal medyadan bir açıklama yaparak Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı saygı çağrısı yaptı

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Seçim sürecindeyiz. Herkes düşüncelerini, görüşlerini açıklayacak, sonuçta seçmenlerimiz karar verecektir. Kıbrıs Türk halkı, düşünce özgürlüğü ve demokratik tartışma kültürü açısından engin bir hoşgörüye ve açıklanan tüm düşünce ve görüşleri rasyonel bir biçimde değerlendirmek konusunda tam bir olgunluğa sahiptir. Doğru değerlendirme için herhangi bir yönlendirmeye asla ihtiyaç duymayan halkımız, hangi amaçla yapılmış olursa olsun dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleye kapalı olduğunu da her fırsatta kanıtlamıştır. Bu süreçte herkesin sağduyu ve sorumluluk duygusuyla davranması ve her türlü manipülasyondan uzak durulması Kıbrıs Türk halkının varlığına, kültürüne, kimliğine ve iradesine saygının gereğidir.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCTPİRADEHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar’dan Akıncı’ya eleştiri
Tatar’dan Akıncı’ya eleştiri
Bağımsızlık Yolu’ndan imza kampanyasına destek
Bağımsızlık Yolu’ndan imza kampanyasına destek
Saner: “11 Şubat belgesi son oyun gerçekleşsin diye imzalandı”
Saner: “11 Şubat belgesi son oyun gerçekleşsin diye imzalandı”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim