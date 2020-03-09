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Erhürman'dan 'kadın cinayeti' tepkisi

Tufan Erhürman: Kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için aralıksız mücadele edeceğiz

09 Mart 2020 Pazartesi 10:13
240 Okunma
Erhürman'dan 'kadın cinayeti' tepkisi

Girne'de yaşanan kadın cinayetinin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden tepki gösteren bir açıklama yaptı. Erhürman "her kadın cinayeti haberi aslında uygarlıktan uzağa düştüğümüzün haberidir" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için mücadele uygarlık mücadelesidir. Ve her kadın cinayeti haberi aslında uygarlıktan uzağa düştüğümüzün haberidir. Unutmadan, yılmadan aralıksız mücadele edeceğiz. Çok üzgünüm. Elif Lort'a rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim."

Anahtar Kelimeler:
Elif LortElif Lort CinayetiTufan Erhürman
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sabırmıs 2020-03-09 11:34:52

sabır dılecegıne ıcrat yap adamı ıcerden cıkarma baskalarına ornek olacak sekılde bu canavarlara ceza ver

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