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Erhürman'dan "Kapalı Maraş" açıklaması

16 Şubat 2020 Pazar 16:11
Erhürman'dan "Kapalı Maraş" açıklaması
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 “Seçimlerden önce gerçekleştirilmesi doğru değil” Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bizi uluslararası toplumdan, uluslararası hukuktan ve meşru zeminden uzaklaştıracak hamlelere değil, bunlara her gün biraz daha yaklaştıracak adımlara ihtiyacımız vardır” dedi.

Erhürman, Maraş’ta (Varosha) yer alan “yuvarlak masa” toplantısı sonrasında gelişmeleri değerlendirdi, “Kapalı Maraş konusunda bilimsel bir toplantı düzenlenecekse, bunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa bir süre önce gerçekleştirilmesi doğru değildir” dedi. Maraş’a yönelik bir toplantının bilimsel olması için bunun öncülüğünü bilim insanlarının, özellikle de üniversitelerin yapması gerektiğine dikkat çeken Tufan Erhürman, toplantının yöntemine dair ciddi sorunlar olduğunu vurguladı. Hedefimiz, Kıbrıs Türk halkının varlığını, kültürünü, kimliğini, tam bir özgüven içinde ve güçlü biçimde geleceğe taşımaktır” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının gailesinin belirsizlikten uzaklaşarak öngörülebilirliğe, ülkede ve bölgede kalıcı barışa ve istikrara ulaşmak, uluslararası toplumla ve uluslararası hukukla buluşma olduğunu anımsattı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle oldu: “Cumhurbaşkanlığı makamının yetki ve görev alanını çok yakından ilgilendiren “Kapalı Maraş” konusunda bilimsel bir toplantı düzenlenecekse, bunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa bir süre önce gerçekleştirilmesi doğru değildir. Böyle bir yaklaşımın kamuoyu tarafından nasıl algılanacağını herkes öngörebilir. Buna ek olarak, bu toplantı bilimsel bir toplantı olacaksa, elbette bu toplantıda konuyla ilgili farklı görüşleri dile getirecek bilim insanlarının da bulunması sağlanır. Bir başka konu, bilimsel bir toplantıya siyasilerin katılımı meselesidir. Bilimsel bir toplantıya siyasiler de davet edilecekse, siyasi yelpazedeki tüm renklerin orada bulunmasına özen gösterilir; bunun için doğru zamanda, doğru yöntemler kullanılır.”

Son Güncelleme: 16.02.2020 17:23
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