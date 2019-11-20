Erhürman'dan Kıbrıs Sorunu Konusunda Açıklama

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Kıbrıs Sorunu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Erhürman, “Sayın Guterres, Berlin’de, Sayın Anastasiadis’e, “siyasi eşitlik” ilkesinin temel parametrelerden biri olduğu bir modelde bir Kıbrıslı Türk'ün hiçbir zaman devlet başkanı olamamasını içeren bir “öneri”nin masaya getirilmesinin dahi kabul edilemeyeceğini anlatmak zorunda" dedi

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

BM Genel Sekreteri’nin son raporunun ekinde yer alan unsurlardan biri de Sayın Anastasiadis’in federal devletteki yürütme organıyla ilgili “öneri”si: Başkanlık sistemi yerine parlamenter sistem. Devlet başkanı her zaman Kıbrıslı Rum, devlet başkan yardımcısı her zaman Kıbrıslı Türk. 4:2 dönüşümlü başbakanlık. Sayın Guterres, Berlin’de, Sayın Anastasiadis’e, “siyasi eşitlik” ilkesinin temel parametrelerden biri olduğu bir modelde bir Kıbrıslı Türk'ün hiçbir zaman devlet başkanı olamamasını içeren bir “öneri”nin masaya getirilmesinin dahi kabul edilemeyeceğini anlatmak zorunda…