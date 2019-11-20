Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Erhürman'dan Kıbrıs Sorunu Konusunda Açıklama

20 Kasım 2019 Çarşamba 10:19
Erhürman'dan Kıbrıs Sorunu Konusunda Açıklama

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Kıbrıs Sorunu  hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Erhürman, “Sayın Guterres, Berlin’de, Sayın Anastasiadis’e, “siyasi eşitlik” ilkesinin temel parametrelerden biri olduğu bir modelde bir Kıbrıslı Türk'ün hiçbir zaman devlet başkanı olamamasını içeren bir “öneri”nin masaya getirilmesinin dahi kabul edilemeyeceğini anlatmak zorunda" dedi

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

BM Genel Sekreteri’nin son raporunun ekinde yer alan unsurlardan biri de Sayın Anastasiadis’in federal devletteki yürütme organıyla ilgili “öneri”si: Başkanlık sistemi yerine parlamenter sistem. Devlet başkanı her zaman Kıbrıslı Rum, devlet başkan yardımcısı her zaman Kıbrıslı Türk. 4:2 dönüşümlü başbakanlık. Sayın Guterres, Berlin’de, Sayın Anastasiadis’e, “siyasi eşitlik” ilkesinin temel parametrelerden biri olduğu bir modelde bir Kıbrıslı Türk'ün hiçbir zaman devlet başkanı olamamasını içeren bir “öneri”nin masaya getirilmesinin dahi kabul edilemeyeceğini anlatmak zorunda…

banner22
Anahtar Kelimeler:
Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük ikramiye teslim edildi
Büyük ikramiye teslim edildi
Bayrağı yakanların kimlikleri tespit edildi
Bayrağı yakanların kimlikleri tespit edildi
2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Yasarısı görüşmeleri sürüyor
2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Yasarısı görüşmeleri sürüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim