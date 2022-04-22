Erhürman'dan olay açıklama!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Anayasa'nın 106. maddesinin 3. fıkrası, Cumhurbaşkanı, "Başbakanın istemi üzerine bakanlardan herhangi birinin görevine son verir" diyor.

Bugün Sn. Tatar ile yapılacak görüşmenin normal bir "hükumet kurma görüşmesi" olmasını kimse beklemesin. Sn. Tatar her şeyden önce bize Anayasa'nın bu son derece açık maddesini hangi sebeple uygulamadığını ve memleketin kendisi ve Sn. Sucuoğlu tarafından hangi güdü ve etkilerle bu maskaralığın içine sokulduğunu açıklamak durumundadır!