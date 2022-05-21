Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!

Erhürman'dan protokole sert tepki!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ekonomik protokolü yorumladı, “Bu, önemli kısmı itibarıyla, bir "iktisadi ve mali işbirliği anlaşması" falan değil!” dedi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:47
1 Okunma
Erhürman'dan protokole sert tepki!

Erhürman, “Bu, aynı kısım itibarıyla, olsa olsa, kendi kendini yönetme, kendi ayakları üzerinde durma, kurumsal yapıya sahip çıkma, ülkenin planlı kalkınmasını sağlama, temel hak ve özgürlükleri koruma, bu ülkenin iş insanını, esnafını, kamu ve özel sektör emekçisini ayakta tutma, Türkiye ile KKTC arasında doğru zeminde iyi ilişkiler kurma iradesinden vazgeçme protokolü!” ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı:

Elbette madde madde tartışacağız. Meclis'te de, sokakta da anlatacağız. Ama zaten oraya yazılmasına gerek olmaksızın yapılması gerekenler hariç, işin genelinin özeti şu:

Bu, önemli kısmı itibarıyla, bir "iktisadi ve mali işbirliği anlaşması" falan değil!

Bu, aynı kısım itibarıyla, olsa olsa, kendi kendini yönetme, kendi ayakları üzerinde durma, kurumsal yapıya sahip çıkma, ülkenin planlı kalkınmasını sağlama, temel hak ve özgürlükleri koruma, bu ülkenin iş insanını, esnafını, kamu ve özel sektör emekçisini ayakta tutma, Türkiye ile KKTC arasında doğru zeminde iyi ilişkiler kurma iradesinden vazgeçme protokolü!

İmzalamadan önce okudunuz mu, okudunuzsa anladınız mı, anladınızsa önemli kısmının bu ülkeye/bu halka/bu ekonomiye uymamasını umursadınız mı, bilmiyorum! Her zamanki gibi, "önemli olan imza töreni! İmzalayalım, nasılsa uygulamayız" mı dediniz, onu da bilmiyorum!

Ama bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmediğinizi, tek derdinizin oturduğunuz/oturacağınız koltuklar olduğunu artık herkes biliyor! Bundan böyle Meclis daha fazla sokakta, sokak daha fazla Meclis'te! Yerine getirmek bir yana, kimseyle istişare etmeden, halkın iradesine başvurmadan, koltuk uğruna verdiğiniz bu taahhütleri anlatın bakalım kime anlatabileceksiniz!”

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanKKTCKıbrısEkonomik Protokol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Final serisi heyecanı büyük çekişmeyle başladı
Final serisi heyecanı büyük çekişmeyle başladı
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden tepki!
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden tepki!
"Açık ve net, bedeli ne olursa olsun hayır diyoruz”
"Açık ve net, bedeli ne olursa olsun hayır diyoruz”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim