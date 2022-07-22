Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Erhürman'dan sert eleştiri!

CTP Milletvekili Tufan Erhürman, yüzde 20'lik maaş kesintisini sert eleştirdi.

22 Temmuz 2022 Cuma 22:50
1 Okunma
Erhürman'dan sert eleştiri!
banner48

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, hükümete yüklendi. 

Açıklama şöyle:

1. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "yasa gücünde kararname" (diğer adıyla kanun hükmünde kararname) söz dizisinin bile "karar hükmünde kararname" şeklinde yanlış yazıldığını görünce, şu % 20 kesinti kararını teknik ayrıntılarıyla birlikte Resmi Gazete'de görelim öyle konuşalım diye bekledik ama bu saate kadar ortada YOK!

2. Aldığımız bilgiye göre, bu konuyla ilgili açıklama yapılmadan önce, üyelerinin maaşlarının kesilmesi öngörülen kamuda örgütlü sendikalarla herhangi bir istişare de YOK!

3. Bu arada bugün toplanması gereken asgari ücret ile ilgili komisyon, "üyeler yurt dışında olduğu için toplanamadığından" hala ortada kesinleşmiş bir asgari ücret de YOK.

4. Kısa bir süre önce yayımlanan ek bütçede hayat pahalılığı ödeneğinin ödenmesi ile ilgili öngörü varken, öngörülerin neden şaştığına, bu kararın nereden çıktığına ilişkin bilgi de YOK.

5. Yine çok kısa bir süre önce yalnızca KIB-TEK konusunda yapılan "hata"ların maliyeti minimum 80 milyon TL olmuş ve kamu maliyesi bundan ciddi zarar görmüşken ve ek bütçede rasyonel mahalli gelir beklentisinin minimum 3 milyarlık kısmı saklanmışken, bu yapılması planlanan kesintiyle ne kadar "tasarruf" yapılmasının planlandığına dair bir açıklama da YOK! 

6. Bu "tasarruf"un özel sektör çalışanları lehine nasıl kullanılmasının planlandığına ilişkin bir açıklama hiç YOK!

7. Hayat pahalılığı ödeneği hayat pahalılığı dolayısıyla alım gücünde oluşan eksilmenin giderilmesi amaçlı olduğuna ve bu uygulama ile orta gelir seviyesindeki pek çok insanın alacağı hayat pahalılığı ödeneği de kuşa döneceğine göre, piyasada oluşacak talep daralmasının nasıl giderileceğine ilişkin bir planlama zaten YOK! 

8. Asgari ücretle en alt gelir seviyesinde, bu uygulamayla da sanıldığının aksine, yalnız yüksek gelir seviyesinde değil, orta düzeydeki gelir seviyesinde de yaratılacak ciddi tahribata dair zerre gaile YOK! 

SONUÇ: Çünkü ortada bir "hükumet" falan YOK! Aslında bütün mesele de bu!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BRTK'da skandal!
BRTK'da skandal!
Tatar, Tahıl Sevkiyatı Anlaşmasını değerlendirdi!
Tatar, Tahıl Sevkiyatı Anlaşmasını değerlendirdi!
Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na sürpriz aday!
Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na sürpriz aday!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim