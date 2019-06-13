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Erhürman'dan suçlu takası konusunda açıklama

13 Haziran 2019 Perşembe 14:12
Erhürman'dan suçlu takası konusunda açıklama
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman , kuzeyde ve güneyde tutuklanan şahısların karşılıklı olarak iadesi konusunda açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, bu uygulamanın bundan sonrası içinde örnek teşkil etmesini söyledi.

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Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle;

“Kuzeyde işlenen suç nedeniyle aranan ve Limasol’da tutuklanan bir şahısla, güneyde işlenen suç nedeniyle aranan ve kuzeyde yakalanan şahısların uzun süren karşılıklı görüşmelerin sonucunda bugün takas edilmiş olması sevindirici ve atlanmaması gereken bir olaydır. Bu uygulama bundan sonrası için de örnek teşkil etmeli, çözümsüzlüğün suçlular lehine bir avantaj haline gelmesine izin verilmemelidir.”

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Erhürman
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VATANDAŞLAR 2019-06-13 15:24:08

ELMAS GÜZELYURT'LUNUN KATİLLERİNİ DE VERELİM.

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