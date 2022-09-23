Erhürman'dan Tatar'a: Neden oturumu kapalı yaptık, anlamadık

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CTP Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi'nde, Kıbrıs sorunuyla ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gerçekleştirdiği kapalı oturumu değerlendirdi, "Tatar yeni hiçbirşey söylemedi. Neden bu oturumu kapalı yaptık? Anlamadık" ifadelerini kullandı.

Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Tatar, bize deseydi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan oturumda KKTC'nin tanınması için çağrıda bulunacak, gizli bir şey olacaktı deycektim ve iyi ki kapalı yaptık diye düşünecektim. Çünkü bunlar ilk kez orada söylenecekti. Ancak Sayın Tatar bize hiçbirşey söylemedi. Yeni siyaset dediği şey, iki devletli çözüm siyaseti. Biz de kürsüye çıktık ve dedik ki Sayın Tatar, bize anlat. BM diyor ki KKTC tanınmayacak ve yine diyorlar ki federasyon istiyoruz. BM çatısı altınfda iki devletli çözüm olabilmesi için bizi tanımalı, federasyonla ilgili tüm kararlarını geri çekmeli. Bunlar da yetmez Sayın Anastasiadis ya da yerine gelecek kişi de KKTC'yi tanıyacak. Guterres de orada oturacak tamam diyecek. Yok 50 yıl, 150 yıl geçse bu söylediğiniz olmaz. Madem siz olacak diyorsunuz, bana dayanaklarınızı sayın. Sanki CTP birileri KKTC'yi tanımaya kalktı da karşı çıkıyor. Yok, yoktur öyle bir şey. Biz somut bir sonuç istiyoruz."