Erhürman'dan vatandaşlıklarla ilgili 10 soru

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin yurttaşlık dağıtımıyla ilgili uygulamalarına karşı hafta başında açacakları davanın, tek bir kişinin vatandaşlığının hukuka aykırılığıyla ilgili olmayacağını, davanın, “Bakanlar Kurulu tarafından gerekçesiz ve keyfi biçimde verilen istisnai vatandaşlıkların iptali talebiyle” açılacağını bildirdi.

Erhürman, açacakları davada verilecek kararla birlikte Bakanlar Kurulu’nun yalnızca “makul gerekçe”lerle verdiği istisnai yurttaşlıkların hukuka uygun kabul edilmesini, diğerlerinin hukuka aykırılığının tespit edilmesini beklediklerini ifade ederek “Yurttaşlığı hukuka uygun biçimde elde etmiş hiçbir yurttaşın, bu hükümetin hukuka aykırı, kamu vicdanını yaralayan işlemleri sonucunda oluşan bu ortamdan dolayı endişeye kapılmasına mahal yoktur” dedi.

Erhürman, vatandaşlık tartışmalarıyla ilgili partisinin değerlendirmelerini paylaştığı yazılı açıklamasında, “Hükümete mensup partilerin yıllardır oynadığı, muhalefet partilerinin doğum yeri esası üzerinden ayrımcılık yaptığı iddiasına dayanan çirkin oyuna ve hukuksuzluk ve yolsuzluklarının üzerini milliyetçilik sosuyla örtme girişimlerine hiç kimse prim vermemelidir” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin “yurttaşlık dağıtımı” ile ilgili uygulamaları konusunda mahkemeye başvuracaklarını açıklamaları üzerine birçok mecrada “muhalefetin aklı aylardır neredeydi” mealinde sorularla karşılaşmaya başladıklarını belirtti.

Gündemin hükümetin yaptığı hukuka aykırı işlemlerden muhalefetin ne yapıp ne yapmadığının tartışılmasına kaydırılmaya çalışılmasını manidar bulmalarına karşın, kamuoyunu bu süreçte neler yapıldığı ve bu yapılanların bundan sonrasını nasıl etkileyeceği konusunda bilgilendirmeyi görev bildiklerini ifade eden Erhürman, değerlendirmelerini 10 maddede sıraladı.

Erhürman, CTP’nin hükümetin göreve geldiği ilk aylarda verdiği “koşullu yurttaşlıklar”ın iptali istemiyle dava açtığını ve davalı hükümetin, dava henüz sonuçlanmadan verdiği yurttaşlıkları geri almak zorunda kaldığını hatırlattı.

“DENKTAŞ YUVARLAK HESAP BİR RAKAM VEREREK SORU ÖNERGELERİNİ SAVUŞTURMAYA ÇALIŞTI”

CTP milletvekillerinin Meclis’te ve medyada defalarca, yalnızca Bakanlar Kurulu tarafından verilen istisnai yurttaşlıkların değil, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yurttaşlıkların da Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini açıkladığını ancak hükümetin bu yönde hiçbir girişimde bulunmadığını belirten Erhürman, mecliste de kaç yurttaşlık verildiği, verilenlerin çalışma izni süreleri, Bakanlar Kurulu kararıyla verilen yurttaşlıkların detayları konusunda bilgi istediğini, soru önergelerine süresi içinde yanıt verilmediğini kaydetti. Erhürman, “Nihayetinde Sayın Serdar Denktaş Meclis kürsüsünden kendi deyimiyle ‘yuvarlak hesap’ bir rakam vererek soru önergelerini savuşturmaya çalışmıştır” dedi.

Tufan Erhürman, onlarca yıldır ülkede izinli ikamet etmesine karşın yurttaşlık alamayanlar dururken Bakanlar Kurulu’nca ne kadar süre ülkede bulunduklarına bakılmaksızın yüzlerce kişiye yurttaşlık verilmesinin kabul edilemeyeceğini, Bakanlar Kurulu tarafından verilen istisnai yurttaşlıkların verilme gerekçelerinin açıklanmasının İyi İdare Yasası’nın gereği olduğunu defalarca söylediklerini ancak hükümetin buna karşın “her zamanki gibi suskun kaldığını” kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, birkaç gün önce sabırlarının taştığını ve Bakanlar Kurulu tarafından verilen istisnai yurttaşlıkların yargıya taşınacağını, bu yöndeki çalışmaların başladığını açıkladıklarını hatırlatarak “CTP’nin hafta başında açacağı dava, tek bir kişinin vatandaşlığının hukuka aykırılığı ile ilgili değildir. Dava, Bakanlar Kurulu tarafından gerekçesiz ve keyfi biçimde verilen istisnai vatandaşlıkların iptali talebiyle açılacaktır” ifadelerini kullandı.

Erhürman, bu dava sonucunda verilecek kararla birlikte Bakanlar Kurulu’nun yalnızca “makul gerekçe”lerle verdiği istisnai yurttaşlıkların hukuka uygun kabul edilmesi, diğerlerinin hukuka aykırılığının tespit edilmesini beklediklerini ifade etti.

Bunun gerçekleşmesi durumunda mahkemenin vereceği kararın, sadece dava konusu edilenler için değil, Bakanlar Kurulu tarafından verilen tüm istisnai yurttaşlıklar için etkili olacağını bildiren Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Bunun yanında İçişleri Bakanlığı tarafından tam olarak kaç yurttaşlık verildiği ve yurttaş yapılanların her birinin kaç yıl süreyle bu ülkede izinli olarak ikamet ettiği konusunda da, Hükümet tarafından hala hiçbir açıklama yapılmamıştır. Hükümetin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, bu yurttaşlıklardan kaçının hukuka aykırı verildiğini tespit etmeyi imkansız kılmaktadır. Ancak bu durum Yasa’ya aykırı biçimde verilmiş olan yurttaşlıkların hukuka aykırılığını süreye bağlı olarak ortadan kaldırmamaktadır.

CTP, Hükümetin yurttaşlık uygulamalarının takipçisi olmaya devam edecek, muhalefette olduğu süre içerisinde Meclis’te ve yargı yolunda girişimlerini sürdürecek, seçimlerden sonra da bu konuda kurulacak özel bir komisyonla bu Hükümet döneminde verilen yurttaşlıkların kaçının hukuka aykırı, kaçının hukuka uygun olduğunu belirleyerek gerekli hukuki uygulamaları yapacaktır.”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “yurttaşlığı hukuka uygun biçimde elde etmiş hiçbir yurttaşın, hükümetin hukuka aykırı, kamu vicdanını yaralayan işlemleri sonucunda oluşan bu ortamdan dolayı endişeye kapılmasına mahal olmadığını” belirterek şunları ekledi:

“MİLLİYETÇİLİK SOSUYLA ÖRTME GİRİŞİMLERİNE KİMSE PRİM VERMEMELİ”

“Hükümete mensup partilerin yıllardır oynadığı, muhalefet partilerinin doğum yeri esası üzerinden ayrımcılık yaptığı iddiasına dayanan çirkin oyuna ve hukuksuzluk ve yolsuzluklarının üzerini milliyetçilik sosuyla örtme girişimlerine hiç kimse prim vermemelidir. Bu ülkede yurttaşlık uygulamalarının hukuka, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun yapılması, nerede doğmuş, hangi etnik kökene, dine, mezhebe mensup olursa olsun tüm yurttaşlarımızın ortak çıkarıdır ve CTP halkımızın bu konudaki ortak çıkarının korunması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.”