Erhürman: Dertleri ‘bir şey yapmak’ değil, ‘bir şey olmak’

“SAVAŞLARIN BEDELİNİ SAVUNMASIZ KİŞİLER ÖDÜYOR”

Programa 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili mesaj vererek başlayan Tufan Erhürman, Dünya’da savaşların ve çatışmaların devam ettiğini söyledi. Bundan dolayı Dünya Barış Günü’nde mutlu olunamayacağını belirten Erhürman, savaşların ve çatışmaların bedelini en çok savunmasız kişilerin ödediğini dile getirdi. Barış için uğraşlarına sonuna kadar devam edeceklerine dikkat çeken Erhürman, insanlığa yakışanın barış olduğunu ifade etti.



“ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMEMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda asgari ücretin belirlenmesinin bu kadar geciktiriliyor olmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Erhürman, söz konusu durumun insanların tahammül sınırlarını aştığını kaydetti. Azınlık Hükümeti’nin memleket meselelerine konsantre olamadığına vurgu yapan Erhürman, temel sıkıntının da bu olduğunu belirtti. Azınlık Hükümeti’nin ‘basiretsiz’ olduğunun bir gerçek olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biraz olsun memlekete konsantre olsalar ne olduğunu görebilecekler” diye konuştu.



“İNSANLARI ENDİŞEYE SOKMAKTAN BAŞKA BİR İŞE YARAMIYORLAR”

Ulusal Birlik Partisi’nin, kendi içlerindeki kurultaya ve tüzüğe boğulmuş durumda olduğunu söyleyen Erhürman, “Başka dertleri yok. Dertleri bir şey yapmak değil, bir şey olmaktır. Bir şey olmak için siyaset yapıyorlar. Gaile çekmek gibi bir durumları söz konusu değildir” dedi. Asgari ücretin yükselmediğini fakat hayatın pahalılaşmaya devam ettiğini ifade eden Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin, “Türkiye’den en iyi parayı ben koparırım” üstüne siyaset yaptığının altını çizdi. İnsanları endişeye sokmaktan başka işe yaramayan bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu vurgulayan Erhürman, ekonominin kötüye gitmeye devam ettiğini kaydetti.



“KIBRIS TÜRK HALKI BUNLARA LAYIK DEĞİL”

İradenin artık yenilenme zorunda olduğuna vurgu yapan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bunlara layık olmadığını söyledi. Azınlık Hükümeti’nin halkı ezme noktasına getirdiğini belirten Erhürman, “Derdiniz bu halk değildir. Derdiniz partinizin tüzük ve kurultayıdır” diye konuştu. Koronavirüs salgınından dolayı kaybedilen insan sayımızın da her gün arttığını söyleyen Erhürman, “Halk ekonomik yükün altında ezilirken bir de PCR paralı mı olsun olmasın mı tartışması yapılıyor” dedi. Vaka sayısının artarken test sayısının düşürüldüğüne dikkat çeken Erhürman, bunun doğru bir uygulama olmadığını kaydetti. Ekonomik olarak sadece bireylerin değil, ülkenin ekonomisinin topluca çöktüğünü belirten Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin beceriksizliğinin bedelini halk olarak hep beraber ödediğimizi ifade etti.



“SİYASETE OLAN GÜVEN HERGÜN AZALIYOR”

Erhürman, “Bu hükümet Meclis’i açamadı. Kurulduğu günden beri nisap sorunu yaşadı. Geç açılma sebebi de kendi içlerindeki pazarlıklardı. Hiçbir defa bile nisap sorunsuz açılamadı. Kapanma kararını bile alamadı” dedi. Ülkenin çok zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Erhürman, hükümettekilerin ciddiyetsizliğinin ise devam ettiğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının siyasete olan güveninin de her gün azalmaya devam ettiğini kaydeden Erhürman, Meclis’in itibarının da ‘beş paralık’ olduğunu vurguladı. Gençlerin ülkede artık önlerini göremediğini dile getiren Erhürman, yurt dışına öğrenim görmeye giden gençlerin ülkeye dönmeyi düşünmediğini belirtti.



“BU HÜKÜMET AYLARDIR SAÇMALIYOR”

Meclis’i bir mücadele alanı olarak gördüklerini vurgulayan Erhürman, bu yüzden orada olduklarını ifade etti. “Bu hükümet aylardır saçmalıyor. Resmen her konuda saçmalıyor” diyen Erhürman, toplumun artık tek başına kurtuluşun olmadığını öğrenmesi gerektiğini belirtti. İçinde bulunulan durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Erhürman, emekçinin ezilmeye devam ettiğini kaydetti. Yaptıkları hiçbir önerinin dikkate alınmadığını söyleyen Erhürman, taşımacıların da aylardır perişan bir durumda olduğuna değindi. Hükümet kendi başına bir kriz haline geldiğine dikkat çeken Erhürman, Her bakanın başka bir açıklama yaptığını ifade etti. Azınlık Hükümeti’nin aldığı kararlarla insanların kafasını ‘salataya’ döndürdüğünü ifade eden Erhürman, bakanlıkların ‘feodal beyliğe’ döndüğünü vurguladı.