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Erhürman: Dilerim bu tarihi hatadan dönülür

Erhürman, Kıbrıs Ralli’sinin Lefkoşa özel seyirci etabının yapılması için girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:50
Erhürman: Dilerim bu tarihi hatadan dönülür

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Ralli’sinin Lefkoşa özel seyirci etabının yapılması için girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Başbakan Erhürman şu ifadeleri kullandı; “2014’ten beri yapılan ve Lefkoşa’nın kuzeyiyle güneyini birleştiren Kıbrıs Ralli’sinin Lefkoşa özel seyirci etabının Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Otomobil Kurumu’nun çeşitli iddiaları nedeniyle iptali gündemde.

Bu önemli organizasyonun gerçekleştirilmesi için girişimlerimiz sürüyor. Dilerim bu tarihi hatadan dönülür.”

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