Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, BRT yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu.

Rum hükümetinin tek taraflı olarak 4 sınır kapısının kapatılması ile ilgili konuşan Tufan Erhürman doğru diplomatik yöntemlerle kendisinin kapıları açabileceğini söyledi.

Barış dilinin dışına çıkılmaması gerektiğini altını çizen Erhürman kendisinin görevinin şikayet etmemek olduğunu söyledi.

Rum hükümetinin aldığı kararın çözüm iradesin de zarar verdiğine vuru yapan Erhürman “Doğru diplomatik yöntemlerle bu kapıları ben açarım. Bu kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

Bir soru üzerine 4 sınır kapısının kapatılması konusuna devam eden Erhürman Rum hükümetinin kararında mültecilerin etkili olması durumunda Rum lider Nikos Anastasiadis’in KKTC Cumhurbaşkanlığı ile konuşması gerektiğini söyledi. Erhürman bu konuda KKTC Cumhurbaşkanlığı makamın, Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında misyon üstlenebileceğini ekledi.