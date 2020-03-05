Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mars’tan en yüksek çözünürlüklü panorama geldi
1,8 milyar piksellik Mars manzarası
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?
C vitamini corona virüsü tedavi...
En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım
En hızlı kuantum bilgisayar için...

Erhürman doğru diplomatik yöntemlerle kendisinin kapıları açabileceğini söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, BRT yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu.

05 Mart 2020 Perşembe 22:44
79 Okunma
Erhürman doğru diplomatik yöntemlerle kendisinin kapıları açabileceğini söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, BRT yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu.

Rum hükümetinin tek taraflı olarak 4 sınır kapısının kapatılması ile ilgili konuşan Tufan Erhürman doğru diplomatik yöntemlerle kendisinin kapıları açabileceğini söyledi.

Barış dilinin dışına çıkılmaması gerektiğini altını çizen Erhürman kendisinin görevinin şikayet etmemek olduğunu söyledi.

Rum hükümetinin aldığı kararın çözüm iradesin de zarar verdiğine vuru yapan Erhürman “Doğru diplomatik yöntemlerle bu kapıları ben açarım. Bu kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

Bir soru üzerine 4 sınır kapısının kapatılması konusuna devam eden Erhürman Rum hükümetinin kararında mültecilerin etkili olması durumunda Rum lider Nikos Anastasiadis’in KKTC Cumhurbaşkanlığı ile konuşması gerektiğini söyledi. Erhürman bu konuda KKTC Cumhurbaşkanlığı makamın, Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında misyon üstlenebileceğini ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCumhurbaşkanlığı SeçimiSeçimler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lokmacı'da eylem çağrısı
Lokmacı'da eylem çağrısı
Ödemeler gerçekleşti
Ödemeler gerçekleşti
Taçoy’dan yanıt: “Siyasetin çirkin yüzü”
Taçoy’dan yanıt: “Siyasetin çirkin yüzü”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim