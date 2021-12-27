Erhürman: Doğru Plan ve Programlar Yapılacak, Mağusa Kapısı İçin Girişim Başlatılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları Lefkoşa’da Arasta esnafı ile bir araya geldi. Arasta esnafının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.