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Erhürman: Doğu Akdeniz’de uzlaşı Kıbrıs’ta çözümden geçer

Erhürman :"Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarından ortaya çıkan gerginliği azaltıp uzlaşıya varmanın yolu da Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinden geçer"

21 Eylül 2020 Pazartesi 17:11
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Erhürman: Doğu Akdeniz’de uzlaşı Kıbrıs’ta çözümden geçer

"Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarından ortaya çıkan gerginliği azaltıp uzlaşıya varmanın yolu da Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinden geçer. Bütün dünyanın da bunu görmesi lazım”Kıbrıs Rum tarafı adanın etrafındaki hidrokarbonlar konusunda her defasında Kıbrıs Türk tarafını görmezden gelerek deniz yetki alanları ve hidrokarbonlar konusunda çeşitli anlaşmalar imzaladı. Ayrıca Baf Havaüssü’nün kullanılması konusunda da çeşitli milletlerle anlaşmalar imzaladı. Bunların hepsinde bir hukukilik sorunu vardır.”

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