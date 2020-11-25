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Erhürman DP’de

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, siyasi parti ziyaretlerini bugün de sürdürüyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba 11:34
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Erhürman DP’de

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, siyasi parti ziyaretlerini bugün de sürdürüyor.

Erhürman, dördüncü ziyaretini Demokrat Parti (DP) ile yapıyor.

Görüşmeye DP’den Genel Başkan Fikri Ataoğlu, Genel Sekreter Afet Özcafer, genel sekreter yardımcıları ve genel başkan yardımcısı Tözün Tunalı gibi isimler ev sahipliği yapıyor.

CTP’nin ziyaretindeki heyette Parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Armağan Candan ve Asım Akansoy yer aldı.

Erhürman, saat 13.00’te de Yendiden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret ederek parti yetkilileri ile görüşecek.

Erhürman, hükümet kurma arayışları çerçevesinde dün UBP, HP ve TDP’yi ziyaret emişti. 

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