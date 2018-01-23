Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet kurma görevini vermek için mecliste temsil edilmeye hak kazanan siyasi parti başkanlarıyla görüşmeye devam ediyor.

Akıncı,UBP Genel Başkanı Başbakan Özgürgün’ün ardından CTP genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Görüşmenin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, açıklama yaparak soruları yanıtladı.

Erhürman, Cumhurbaşkanı ile seçimlerden sonra ortaya çıkan meclis aritmetiğini çerçevesinde koalisyon seçeneklerini görüştüklerini söyledi. “Koalisyon kurma ihtmalinin hangi partiler arasında olabileceğini görüştük”diyen Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anayasa ve taeamüller çerçevesinde görevlendirme yapacağını söyledi.

“Bu bir öngörüşmeydi, Cumhubaşkanı bu konuda partilerin kanaatlerini almaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı bugünkü turun ardından bir kanaate varacak”dedi.

Soruları da yanıtlayan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Seçimlerden sonra 4 parti arasında anlaşma oldu diye birşey yok, önce gayri resmi görüşmeler yaptık, daha sonra resmi görüşmelere geçtik .Dün Halkın Partisi’nde yeniden biraraya geldik ve 4’lü koalisyonun kurulması konusundaki kararlılığımızı teyit ettik.”şeklinde konuştu.

Erhürman,“Anlaşma değil, kararlılıkla ve iyiniyetle görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bugün bir tur atacağını ve kısa sürede bu süreci başlatmak isteyeceğini belirten Erhürman, ülkede bir çok sorun olduğunu ve Cumhrubaşkanı Akıncı’nın da bunun bilincinde olduğuna işaret etti.

Erhürman, “Dünkü olaylar gurur duyulacak şeyler değil, herkesin bunları ayrıntılı bir şekilde değerlendirmesi gerekir”dedi.

“Bizim istediğimiz ülkede demokrasi koşullarının devam etmesi ve gurur duyacağımız bir ortam tesis etmektir” diyen Erhürman, herkesi bu sorumluluğun bilincinde davranmaya çağırdı.

Erhürman, dün yaşanan olaylarda polisin göreviyle ilgili bir soruya kaşılık “Ortada güvenlik zaafiyeti var.Mevzuat neyse yerine getirilecektir”dedi.