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Erhürman: Düşün artık bu halkın yakasından!!!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hükümete seslendi.

30 Temmuz 2021 Cuma 14:20
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Erhürman: Düşün artık bu halkın yakasından!!!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hükümete seslendi.

Erhürman hükümete, "Düşün artık bu halkın yakasından!!!" dedi.

Erhürman'ın paylaşımı şu şekilde:

"Hükumette kriz"... Gün geçmiyor ki basında böyle bir haber çıkmasın! Bugün de UBP ile YDP arasında kriz varmış. UBP yeni taleplerde bulunmuş, bu yüzden YDP hükumetten çekilebilirmiş. Ortada "hükumet" adıyla anılmaya değer bir yapı kalmış gibi!!! 

"Krizin içinde ülke hükumetsiz kalmasın" iddiasıyla geldiler, krize krizler eklemekten başka hiçbir işe yaramadılar. Düşün artık bu halkın yakasından!!!

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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