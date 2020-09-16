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Erhürman: Ekim ayından itibaren çözüm vizyonumuzla hazır olacağız

Erhürman Guterres'in 5'li görüşmeye dair açıklamasının önemine değinerek, "Ekim ayı ortasından itibaren bütün ekibimiz ve çözüm vizyonumuzla görevde olacağımızı bütün taraflara duyurmakta fayda görüyorum" dedi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 23:07
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Erhürman: Ekim ayından itibaren çözüm vizyonumuzla hazır olacağız

BM Genel Sekreteri Guterres'in seçimlerden sonra 5'li görüşme için çalışma başlatacağına dair açıklamasının ardından, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Erhürman paylaşımında Guterres'in ifadelerinin önemine değinerek, "Ekim ayı ortasından itibaren bütün ekibimiz ve çözüm vizyonumuzla görevde olacağımızı bütün taraflara duyurmakta fayda görüyorum" dedi.

İşte Erhürman'ın açıklaması: 

"BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in Kıbrıs sorununa BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulmak için seçimler sonrası 5'li Konferans çağrısını yinelemesi son derece önemlidir. Bu vesileyle, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin başlatılması için Ekim ayı ortasından itibaren bütün ekibimiz ve çözüm vizyonumuzla görevde olacağımızı bütün taraflara duyurmakta fayda görüyorum."

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