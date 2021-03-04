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ERHÜRMAN: “EKONOMİ DİZ ÇÖKTÜ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman mecliste yaptığı konuşmada ekonominin dizlerinin üzerine çöktüğünü dile getirerek, plansızlığın bir daha ayağa kalkamayacak hale getirdiğini ifade etti.

04 Mart 2021 Perşembe 13:59
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ERHÜRMAN: “EKONOMİ DİZ ÇÖKTÜ”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

İlk konuşmayı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “pandemi ve ekonomi” konusunda yaptı. Dün imzalanan protokolün önemli olduğunu söyleyen Erhürman muhalefet partilerinin ısrarlı taleplerine karşın protokol metninin Meclis’le paylaşılmadığını söyledi.

Protokolün dün imzalandığını, ancak Meclis’in hâlâ protokol metni hakkında bilgilendirilmediğini söyleyen Erhürman, sürecin demokratik şekilde yürütülmediğini kaydetti.

"Protokolle ilgili doğruları söyleyin" diyen Erhürman, bu detayları bilmenin ve öngörü yapabilmenin önemine işaret etti.

Eylem planı ve finans akışı konusunda bilinmezlikler olduğunu kaydeden Erhürman, bunun yaratacağı sıkıntılara işaret etti.

Erhürman kendi ayakları üzerinde durma hedefinden bahsedildiğini, bunu hedeflemeye devam etmek gerektiğini ancak bu dönemin aynı zamanda dizlerinin üzerine çökmüş özel sektörü ayağa kaldırmak gereken bir dönem olduğunu ifade etti.

Turizm acenteleri, taşımacılar gibi sektörlerin yok olma durumunda olduğunu vurgulayan, bu kesimlere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, son günlerde yine dövizin yukarı doğru hareket etmeye başladığına işaret ederek dövizdeki değişiklikten etkilenmemek için bir plan yapılıp yapılmadığını sordu.

Harcama planı hazırlanmasının önemli olduğunu kaydeden Erhürman, kimin ne kadar etkilendiğine bakılması gerektiğini anlattı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne çarşısının, Lokmacı, Mağusa Çarşısı, Lefke üniversite bölgesinin “bitmiş durumda olduğunu” ve esnafın önünü de göremediğini ifade etti.

Bugün gelen 20 bin aşıyla toplam aşının 100 bine ulaştığını söyleyen Erhürman, bunun 50 bin kişinin aşılanması anlamına geldiğini, Güney üzerinden gelecek aşılar için gerekli takibin yapılması gerektiğini söyledi, “Ben şuradan aşı istemem” deme lüksü olmadığını belirtti.

Erhürman, Türkiye’den gelen aşı sayısının iyi bir rakam olduğunu ancak KKTC cari açığını kapatan iki sektör olan turizm ve yükseköğretim sektörlerinin çalışmaya devam edebilmesi için aşı sayısının yetersiz olduğunu kaydetti.

Örneğin Nisan başına kadar 200 bin aşı daha gelecek gibi bir plan yoksa ne yükseköğretim ne turizmin planlanamayacağını ifade eden Erhürman, öte yandan açılma planları açıklandığını söyledi.

Tufan Erhürman, ekonominin dizlerinin üzerine çöktüğünü dile getirerek, plansızlığın bir daha ayağa kalkamayacak hale getirdiğini ifade etti.

50 bin kişinin 1,500 TL’ler için başvurduğunu, bunlardan hangilerinin bu rakamı alacağının hâlâ açıklanmadığını kaydeden Erhürman, vatandaşın “ben işçime 1500 TL verdim zaten 1,500 TL de devlet verecek sana bu ayı böyle idare et” dediğini söyledi.

Öte yandan ikinci 1,500’lük desteğin kapalı kalınan haftaya göre azaltılacağını ifade eden Erhürman, öte yandan bu kişilerin yardım alıp almayacağının da netleşmediğini belirtti.

Protokoldeki detaylar bilinmediği için ne yapılabileceğinin de bilinemediğini kaydeden Erhürman, bugünkü konuşmayı protokol metnini görüp yapmak istediğini ancak bunun mümkün olmadığını dile getirerek, hükümetin ülkeyi hiçbir şekilde öngörülebilir olmayan bir dönemin içine soktuğunu belirtti, bir an önce harcama planının doğru ve adil şekilde hazırlanmasını istedi.

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