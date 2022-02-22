Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Elektrikte zam kapının arkasında...” diyerek, Sunat Atun’un Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu döneme işaret etti.

Atun’un 2019'dan beri görevde olan UBP hükümetlerinin uygulamalarının yarattığı durumu açık bir biçimde attığına dikkat çeken Erhürman, “Şimdi KIB-TEK'in maliyetleri ile fiyatları arasındaki farkı kapatmak için bütün yükün yurttaşların ve üreticilerin üzerine yıkılması asla kabul edilemez” dedi.

“Alım gücü halihazırda yerlerde sürünen insanlarımız bunu kaldıramaz” diyen Erhürman, “Maliye, bu yükü azaltmak için elini taşın altına nasıl sokacağının hesabını şimdiden yapmak zorundadır!” ifadelerini kullandı.