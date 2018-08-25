Erhürman: Eleştirileri dikkatle takip ediyorum

Erhürman’ın açıklaması şöyle:
“Bayram tatilinde sosyal medyayı biraz daha yakından izleme fırsatı buldum. Alınması gündeme gelen her tedbirle ilgili olarak söz konusu tedbirden olumsuz etkileneceğini düşünenlerin bir kısmından tepki geliyor. Kimi zaman küfürlere maruz kalıyor, kimi zaman tiye alınıyoruz. Beceriksizlik, acemilik, cehalet iddiaları havada uçuşuyor. Öneri ise yok denecek kadar az. Herkes bu olağan dışı dönemde olağan dışı önlemler alınması gerektiğinin farkında aslında. Mesele, her bir kişinin bu çorbada tuzu olmasında ve bakış açısını “ben bu dönemi zarar görmeden nasıl atlatırım”dan “bu dönemi başta dar gelirliler olmak üzere bir halk olarak en az zararla atlatabilmemiz için ben ne yapabilirim”e çevirmekte. Hiç kimseye kızmıyor, darılmıyor, eleştirileri dikkatle ve soğuk kanlılıkla takip etmeye çalışıyorum. Ama bilinmelidir ki bu dar boğazdan halkımızı en az zararla geçirmek için hükümet olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili tüm kesimlerle görüşerek yapılması gerekenleri kararlılıkla yapmakta herhangi bir tereddüt göstermeyeceğiz…”
Şimdi sen ne demek istedin be "yanlış söz" arkadaş? Anlaşılır değil yazdıkların..Bir yerlere kızmışsın sen belli de,ne demek istiyorsun güzelce bir anlat bize..Hadi evladım bakim!
Allah sizden razı olsun Sn.Başbakanım..İyi niyetinize ve çalışmalarınıza olan güvenimiz tamdır.Zorlukların farkındayız,çoğu şeyler kolay olmuyor...
Dili olan konuşur,ama bilir ama bilmez.Herkesin işine nasıl gelirse Sn.Başbakanım...Kimse de çıkıp eleştiri yaparken "bu iş de böyle olsun" demez öneri getirmez..Yalnızca ileri geri konuşmayı,yıkıcı eleştiri yapar yada küfreder...Biz böyleyiz işte...
Müracaat affı çıkarın küçük çocuklar orda anneleri tc bir çok war böyle her gün dış işlerinin kapısında bilgi almaya çalışanlar
Bunu değerlendirin we ülkenin aile bütünlüğü Sağlayın
Yandaş ve ileride sizden aday olacak üyelerini satan yaratıklarla mı birlikte? Bunun adı da sivil toplumla mı oluyor?
Allah bu ülkenin siyasilerini da, siyasilerin adamı olmuş şerefsizleri da, yolsuzluk yarattıklarını da, sahtekar yarattıklarını da, yalaka insanlarını da
bildiği gibi yapsın!