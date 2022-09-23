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Erhürman: "En hayırlı icraat bırakıp gitmeniz olacaktır"

CTP Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

23 Eylül 2022 Cuma 09:53
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Erhürman: "En hayırlı icraat bırakıp gitmeniz olacaktır"



ÖZEL HABER

CTP Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

CTP Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, Çiğdem Aydın'ın programında Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci  2 Emirnamesi'nin yürürlükten kaldırılmasını değerlendirdi. 

"Ortak çözmek istiyoruz diyorsunuz ama kendi bildiğinizi okuyorsunuz' diyen Erhürman, Hükümeti İmar Planı sorununda kendi bildiklerini okumakla suçladı. 

Erhürman şunları söyledi:  
"Yine kendi bildiklerini okudular. Zaten yönetmeyi beceremiyorlar, hiç olmadı fikir alsınlar.  Belli ki birileri akıl vermiş, gece Resmi Gazetede emirnameyi kaldırıyorlar, gidin işlerinizi yapın diyorlar belli ki ara emri geleceğini de biliyorlar sabah herkes kapıya yığılıyor öğlen de ara emri geliyor."
"Sizin yapacağınız en hayırlı iş hiçbir kağıda imza atmamanızdır" diyen Erhürman, hükümetin bir an önce bırakıp gitmesi gerektiğini, en hayırlı icraatın bu olacağını kaydetti.

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