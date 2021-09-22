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Erhürman, Erhan Arıklı'nın MİK'e dava açacağını söylemesini eleştirdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın MİK'e dava açacağını yönünde bir açıklama yapmasını eleştirdi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 19:22
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Erhürman, Erhan Arıklı'nın MİK'e dava açacağını söylemesini eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Merkezi İhale Komisyonu’na (MİK) dava açacağını açıklamasını eleştirdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erhürman, MİK’in Maliye Bakanlığı’na karşı sorumlu olduğunu ifade ederek, “Enerji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı hükumetin içinde ve hükümet icraatlardan bir bütün olarak sorumlu” dedi.

Erhürman, “Yani sonunda hükümette bu da oluyor ve hükümet kendi içinde sorunlarını çözemeyip kendi kendisiyle davalık hale geliyor. Bakalım daha neler göreceğiz!” ifadelerini kullandı.

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