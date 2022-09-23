Erhürman: Erken seçim, ne kadar erken o kadar iyi

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CTP Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Erhürman önlerinde bütçe görüşmeleri olduğunu belirterek, " Geçen dönem belediyelerin katkı paylarını aşağıya çekmeye çalıştılar, rakamlarla oynadılar biz hala bunlara bağırıyoruz. Bu hükümetin yapacağı hiçbir şeyden hayır gelmez' diye konuştu.

Erken seçim tarihiyle ilgili de konuşan Erhürman, "Ne kadar erken o kadar iyi. Ben genel seçimlerin en erken zamanda olması taraftarıyım" dedi.

"Hükümet KKTC'yi tanımıyor"

Hükümetin, KKTC'yi tanımadığını savunan Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:

"Yerel seçimler için diyorlar ki 'CTP mahkemeye gitti, ülkeyi kaosa sürükledi'. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hukuk teferruattır diyorsunuz siz aslında burda. Götürmeyin mahkemeye, onlar da gereğini yapmasın diyorsunuz. Halkın iradesini, kurultaydaki iradesini herşeyi pas pas ettiniz. Herşeyi yüzüne gözüne bulaştırdın. Burdaki hükümet KKTC'yi tanımıyor".