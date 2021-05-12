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Erhürman: “Esnafın yüzü gülmüyor, geçiş noktaları açılmalı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçiş noktalarının açılması gerektiğini vurguladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:11
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Erhürman: “Esnafın yüzü gülmüyor, geçiş noktaları açılmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçiş noktalarının hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan açılması gerektiğini dile getirdi.

Lokmacı Geçiş Noktası'nın da bulunduğu Lefkoşa Arasta’nın bomboş olduğunu söyleyen Erhürman, "Esnafın yüzü gülmüyor" dedi.

"Kapının açılması, Lokmacı'da, Arasta'da hayat demek. Açılmalı" diyen Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Bugün arife. Arasta'da yürüdüm. Normal zamanlarda cıvıl cıvıl olurdu. Lokmacı Kapısı kapalı. Güneyden gelen yok. Onlar geldiğinde oluşan canlılık Lefkoşalıları da çekerdi Arasta'ya. Şimdi hem pandemi, hem canlılığın eksikliği, hem de artan geçim sıkıntısı... Arasta bomboş. Esnafın yüzü gülmüyor. Bir dokunsan bin ah işitiyorsun. Fotoğrafını çekmek dahi içimden gelmedi.

Kapının açılması, Lokmacı'da, Arasta'da hayat demek. Açılmalı... Hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan... İki toplumdan uzmanların "tamamdır" dediği ilk anda... Karşılıklı... Ve mümkün olan tüm diğer kapılarla birlikte..."

Anahtar Kelimeler:
CTP Genel Başkanı Tufan ErhürmanLokmacı Geçiş Noktası
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