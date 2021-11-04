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Erhürman : Fasulyanın yahnisi gitti geldi aynisi!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın ‘bütçe’ açıklamasına tepki göstererek, “Gaile, halk falan değil” dedi.

04 Kasım 2021 Perşembe 16:01
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Erhürman : Fasulyanın yahnisi gitti geldi aynisi!
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İşte Erhürman’ın paylaşımı:

2020 sonunda 2021 bütçesi çok önemliydi! O kadar önemliydi ki "eller taşın altına koyuldu" ve "büyük özveriyle" memleketin başına onlarca dert açan azınlık hükumeti kuruldu.

Şimdi 2021'in sonundayız ama nedense 2022 bütçesi kimse için önemli değil!!! Gündem bile oluşturmuyor. Oysa hükumeti kuracak veya destekleyecek bileşenler 2020 sonundakinin aynısı.

 Dün dündür, bugün bugündür!!! Değişmeyen bir şey var ama: Zihniyet! Gaile memleket, halk falan değil! Rahmetli Ciğerci Ahmet'in dediği gibi: "Fasulyanın yahnisi gitti geldi aynisi!"

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanAytaç Çaluda
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