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Erhürman: Fazladan 4 milyon 615 bin 896 Dolar zarara uğratıldık

Başbakanlık’tan ihalesiz akaryakıt alımına ilişkin bilgi ve belgeleri alan CTP, alımlara ilişkin inceleme yaptı, bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 17:00
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Erhürman: Fazladan 4 milyon 615 bin 896 Dolar zarara uğratıldık
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Başbakanlık’tan ihalesiz akaryakıt alımına ilişkin bilgi ve belgeleri alan CTP, alımlara ilişkin inceleme yaptı, bulgularını kamuoyu ile paylaştı. “Veriler elimizde bunun hesabını yargı yolu ile soracağız” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, esas hesabı da halkın demokratik yollarla sorması gerekliliğine işaret etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleştirilen 4 parti ihalesiz yakıt alımı ile fazladan 4 milyon 615 bin 896 Dolar, yani 79 milyon 393 bin 411 Türk Lirası ödendiğine vurgu yaptı.

“Taşımacıkta da 3 buçuk kat fazla ödenmesiyle birlikte, toplamda 4 milyon 615 bin 896 Dolar zarara uğratıldık hali hazırda” diyen Erhürman, Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleye çıktığını ancak o ihale tamamlanıncaya dek en az iki ay daha ihalesiz akaryakıt alınacağını ve alınacak en az 60 bin ton yakıtla, zararların devam edeceğine işaret etti.

“Ülkeyi yönettiğini iddia eden gayrı meşru Hükümet’in yarattığı zararlar, hem elektriksiz bıraktı, hem de daha fazla ödetildi” diyen Erhürman, “Konuştuk, duvara konuşsak duvar çatlayacaktı. Bilinçli yaptılar. Ekim’de ihaleye çıkarken, 150 bin ton çıktılar, ihtiyaç 50 bin ton olmasına karşın 50 bin ton eksik çıktılar. Bu zarar minimum iki ay daha devam edecek” şeklinde konuştu.

Kaynak:Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/erhurman-fazladan-4-milyon-615-bin-896-dolar-zarara-ugratildik-hesabi-sorulacak-154509h.htm

Son Güncelleme: 07.07.2022 17:02
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