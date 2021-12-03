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Erhürman: “Genç insanlar için yatırım yapmak eziyete dönüştü”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, genç girişimciler için yatırım yapmanın tam bir eziyete dönüştüğünü, hükümete geldikten sonra bu olumsuzluğun önüne geçeceklerini söyledi.

03 Aralık 2021 Cuma 18:47
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Erhürman: “Genç insanlar için yatırım yapmak eziyete dönüştü”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam beraberindeki heyetle birlikte Genç İş Adamları Derneği’ni (GİAD) ziyaret ederek görüş alış-verişinde bulundu.

Parti’den verilen bilgiye göre, Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa milletvekili Özdil Nami ve ekonomist Derviş Kemal Deniz eşlik etti.

Ülkede yaşanan döviz krizinin tüm kesimleri olumsuz etkilediğinin altını çizen Erhürman, genç iş insanlarının birer birer kepenk kapatma noktasına getirildiğini kaydetti.

“BU ANLAYIŞIYLA ÜLKEDEKİ EKONOMİK DÖNGÜ DÖNEMEZ”

CTP lideri Tufan Erhürman, mevcut anlayışla ülkedeki ekonomik döngünün dönmesinin imkânsız hale geldiğini belirterek, 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlerin ardından uzman kadrolarla göreve geleceklerini ve bu anlayışı değiştireceklerini vurguladı. Memleketin şu anki durumda bile temel giderleri karşılayabilecek potansiyeli bulunduğuna işaret eden Erhürman, “mevcut hükümetin böyle bir vizyona sahip olmamasından dolayı ülkedeki alım gücünün günden güne geriye gittiğini” öne sürdü.

Erhürman, 2018 yılındaki dörtlü koalisyon döneminde yaşanan döviz krizinde birtakım önlemler alarak halkın alım gücünü koruduklarının altını çizerek, ekonomiyi bütünsel olarak ele alıp genç yatırımcıların koruması gereken bir dönemden geçildiğini ifade etti.

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