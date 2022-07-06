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Erhürman: Gençler gitmeyecek, siz gidin!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, birçok Kıbrıslı Türk gencin başka ülkelere göç etme planı kurduğunu ancak bu yapıyı tersine çevirip gençleri göçe zorlayanlara “artık siz gidin” diyeceklerini vurguladı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:45
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Erhürman: Gençler gitmeyecek, siz gidin!
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Demokratik ve ekonomik fukaralaşma sebebiyle sendikalar, sivil toplum örgütleri, ekonomik örgütler ve meslek örgütlerine ziyaretler başlatan CTP, dün Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) ile Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretinde milletvekilleri de eşlik etti. 

“KABUL GÖRMEYECEĞİ BİLİNEN ÖNERİLER SUNULDU”
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk liderliğinin Güven Yaratıcı Önlemleri müzakere etmek yerine uluslararası alanda kabul görülmeyeceği bilinen öneriler sunduğunu açıkladı. Ercan Havalimanı’nın direkt uçuşlara açılması, Mağusa Limanı üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasının gündeme geldiğini kaydeden Erhürman, bunların yetmeyeceğini, başka önerilerin masaya yatırılması gerektiğini ifade etti. Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Mali Yardım Tüzüğü’nden alınan desteğin artırılması, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinde uygulanmayan bir takım ihracat kısımlarının açılası gibi konuların gündeme getirilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “İsrail’le Kıbrıs’ın enterkonnekte çalışmasına Kıbrıs’ın kuzeyini ve Türkiye’yi de katabilirdik dedik. Ama Tatar yine bildiği yerden konuşmaya devam etti ve kabul görmeyeceği şimdiden anlaşılan bir takım öneriler yapıldı. Zemin federal çözüm değilse GYÖ’lerin de sağlıklı bir şekilde müzakere edilmesi mümkün değil” dedi. 

“BİZİ KARANLIĞA HAPSEDEN ZİHNİYET İŞTE BU…”
Bu zihniyetin Kıbrıs Türk toplumunu karanlığa hapseden bir zihniyet olduğunu dile getiren Erhürman, demokratik ve ekonomik anlamda karanlık yaratıldıktan sonra elektrik anlamında da karanlığa hapsettiğini vurguladı. Bu yaşananların kader olmadığını işaret eden Erhürman, “Bakanlar Kurulu kararlarında bu sıkıntının yakıt sorunundan kaynaklandığı yazıyor. Bu alandan sorumlu olan bakan 10 gün izne ayrılıyor ve vekaleti kime vereceği tartışması yaşandı. Bu alanda ilgili bakanlar varken hiç bu alanda ilgisi olmayan Turizm Bakanlığı’na veriliyor vekalet. Çıkar çatışmalarının yaşandığı bir zeminde gidiyor ülke. Buna bir dur dememiz lazım” dedi. 

“İNSANLAR ONBİNLERCE LİRA ZARARA UĞRATILDI…”
Ülkede günlerdir yaşanan elektrik problemine işaret eden Genel Başkan Tufan Erhürman, esnafın on binlerce lira zarara uğratıldığını söyledi ve sağlıkta da büyük risklerin ortaya çıktığını belirtti. Üreticilerin artık üretimden kopmayı gündeme aldığını işaret eden Erhürman, “Dünden beri gençlerin sosyal medyada ‘Bu memleketten gitmek lazım’ paylaşımlarını okumak zorunda kaldık. Bu çocuklar bu memleketten gitmek istemiyorlar aslında. Ama gençlere ‘gidin’ diyen bir yapı var karşımızda. Artık bu yapıyı tersine çevirip ‘Siz gidin’ dememiz lazım. Çünkü gitmesi gereken gençler değil, sizsiniz” dedi. Erhürman, gayri meşru hükümetin ülkenin son kurumsal kalelerinden birisi olarak kalan Kıb-Tek’i de itibarsızlaştırıp halkın gözünde yıpratmak istediğinin altını çizdi.

GÜRÖZ: EURO KULLANIMINA GEÇMEMİZ GEREKİYOR
Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, Kıbrıslı Türklerin günden güne fakirleştiğini, bundan kurtulmanın ise stabil bir para birimine geçilmesi olduğunu ve Euro kullanımına geçmek gerektiğini ifade etti. CTP ile birçok platformda mücadeleler verdiklerini dile getiren Güröz, ortak mücadelenin devamına vurgu yaptı. TC ile imzalanan protokole değinen Güröz, protokol içerisindeki bazı maddelerin amacının Kıbrıslı Türk kimliğine darbe vurmak olduğunu ifade etti. Güröz, CTP ile birlikte verdikleri mücadeleye devam edeceklerini ve halkı mevcut yöneticilerden kurtaracaklarını kaydetti. 

TEL-SEN ZİYARET EDİLDİ…
Öte yandan bir grup CTP milletvekili de Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret etti. Ziyarette ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, demokrasi problemleri ve Kıbrıs Sorununda gelinen son nokta ele alındı. Kıbrıs Türk halkının bu kötü yönetimi hak etmediğinin altını çizen CTP heyeti, kamu kurumlarına sahip çıkılmasının önemine vurgu yaptı.

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