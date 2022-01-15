Erhürman: Gençlik ve Sporun Devlet Politikası Olması İçin Gerekli Düzenlemeler Yapılacak

CTP Lideri Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Erhürman, örgütlenme olarak sporun, spor dairesi düzeyinin üzerine çıkarılması gerektiğini belirtti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bazı milletvekili adayları da eşlik etti. Ziyarette KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunurken, Sertoğlu yaptığı konuşmada, spor dairesine ayrılan paranın spora harcanması gerektiğini belirtti.

ERHÜRMAN: ÖRGÜTLENME OLARAK SPOR, SPOR DAİRESİ DÜZEYİNİN ÜZERİNE ÇIKMALI

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin gerçek anlamda uçurumun kenarına geldiğini vurguladı. Bir krizin ortasında, kriz yokmuş gibi davranan bir yapıyla karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Erhürman, memlekette krizi yönetmek gibi bir kaygının geçtiğimiz dönemde olmadığının altını çizdi. İlk günden beridir biz kriz masası kurulması için çağrı yaptıklarını yineleyen Erhürman, bunun da karşılık görmediğine vurgu yaptı. Erhürman, “Bir şey olacağım kaygıları onun bile önüne geçti” dedi. Erhürman, memlekette ekonominin yerlerde sürünür hale geldiğini ifade ederken, doğal olarak bundan sporun da etkilendiğini belirtti. Sporda planlama ve programlamanın önemine dikkat çeken Erhürman, örgütlenme açısından sporun, spor dairesi düzeyinin üzerine çıkması gerektiğini kaydetti.

“SPOR ŞURALARINDA ÜRETİLENLER, TOZLU RAFLARA KALKTI”

Spor şuralarında birçok şeyin üretildiğini dile getiren Erhürman, bunların hepsinin tozlu raflarda kaldığının altını çizdi. Erhürman, “Futbolda gelişme olarak ne yaşandıysa, kulüp başkanlarının, federasyonun bütün yükü kendileri üstlenerek yaptıkları şeylerdir” dedi. Erhürman, sadece spor bakanlığı ismi değil, özünün de orada olmasını sağlayacak bir proje ortaya konulması gerektiğine vurgu yaparak, “En büyük endişemiz son 3 yıldır yaşadıklarımızı 5 yıl daha yaşamak zorunda bırakılmaktır” diye konuştu. Önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğuna dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk halkı açısından kırılma noktası olduğunu belirtti. Erhürman, “Biz 23 Ocak’tan sonra da tekrar bir araya gelmek ve planlamayı tekrar yapmak niyetindeyiz” diye ekledi.

SERTOĞLU: SPOR DAİRESİNE AYRILAN PARANIN, SPORA HARCANMASI LAZIM

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, ekonomik kriz ve işsizliğin üst noktaya geldiği bu dönemde siyaset yapmanın kolay olmadığını söyledi. Aday olmanın gerçekten cesaret isteyen bir iş olduğunu kaydeden Sertoğlu, son yıllarda memleketin çok ciddi bir yıkımla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Problemleri ötelemenin zamanının geçtiğine dikkat çeken Sertoğlu, ülkede çok ciddi kararların alınması gerektiğini belirtti. “Kamu maliyesinin, sosyal sigortaların durumunu çok yakından takip ediyoruz. Bu krizi hissediyoruz” diye konuşan Sertoğlu, CTP’nin, bu ülkenin en köklü partilerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. CTP’nin çok başarılı isimleri aday gösterdiğinin altını çizen Sertoğlu, “Bizim işimiz hem ülkemiz için hem gençlik için spordur. Spor, futbol, bizim ülkemizde olmazsa olmazdır. Gençlerin özellikle çok küçük yaşlardan başlayarak disipline edilmesinde spor, çok ciddi bir sektördür” dedi. Sporun, söz konusu krizden minimum etkilenerek çıkması gerektiğini söyleyen Sertoğlu, “Spor dairesi, her seçim döneminde pazarlık meselesi yapıldı. Spor dairesine ayrılan paranın spora harcanması lazım. Gençlik ve sporun hiçbir yerde adı geçmiyor. Bu kabul edilemez” dedi.