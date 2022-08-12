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Erhürman: Genel Kurul’da onaylanırsa Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, meclis alt komitesinde onaylanan Belediyeler Yasa Tasarısı’nın son derece kötü kaleme alınmış bir metin olduğunu belirterek, yeni kurulacak belediyelerde intibakların ve mal devirlerinin nasıl yapılacağına ilişkin kuralların hiç birisinin uygulanabilir olmadığını söyledi.

12 Ağustos 2022 Cuma 14:12
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Erhürman: Genel Kurul’da onaylanırsa Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz


Tasarının onaylanmasının ardından basına konuşan Erhürman, “memleketi kaosa sürükleyecek bir toplantıyı geride bıraktık, ama mücadele daha yeni başlıyor” dedi.

Tufan Erhürman, konuyla ilgili olarak partide komiteler oluşturacaklarını ifade ederek, tasarı genel kuruldan geçtiği anda anayasa mahkemesine götüreceklerini açıkladı.

Tasarının bir çok maddesinin anayasaya aykırı olduğu inancını dile getiren Erhürman, genel kurul safhasında da son derece sert bir mücadele vereceklerini kaydetti.

Komite toplantısının antidemokratik ve verimsiz bir ortamda geçtiğini iddia eden Erhürman, oylanan metnin son halini kimsenin görmediğini savundu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, tasarının sadece okunarak bilgiye getirilerek oylanmasını eleştirerek, “Sadece bu bile ne kadar antidemokratik bir sürecin yaşandığını göstermektedir” dedi.

Belediye sayısının 18’e indirilmesine ilişkin olarak ise “Ad-Hoc komitede belirlenen kriterlerle uzaktan ya da yakından ilgisi olmayan bir sayı belirlendi” diyen Erhürman, siyasi nedenlerle hareket edildiğini söyledi.

Erhürman, Meclis’te, mahkemede ve sokakta mücadelelerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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