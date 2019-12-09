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Erhürman Genel Kurul’un kendilerine haber verilmeden açılmasını eleştirdi

Erhürman, Genel Kurul’un her zaman söylenenden geç açıldığını kaydetti.

09 Aralık 2019 Pazartesi 12:45
Erhürman Genel Kurul’un kendilerine haber verilmeden açılmasını eleştirdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Kurul’un CTP’ye haber verilmeden açıldığını belirterek, bunu eleştirdi.

Erhürman, Genel Kurul’un her zaman söylenenden geç açıldığını bugün de kendilerinin aşağıda otururken haber verilmeden toplandığını kaydetti. .

Kendilerinin muhalefet olarak aşağıda hazır beklediklerini bunun sorumlusu her kimse özür dilemesi gerektiğini belirten Erhürman, CTP olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla burada olduklarını vurguladı.

Erhürman, gerekçe belirtilip özür dilenmesinin ardından görüşmeye başlayabileceklerini söyledi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Erhürman’ın serzenişini haklı bulduğunu, ancak toplanma saatinin önceden bildirildiğini kaydederek, art niyet olmadığını tüm niyetlerinin bütçeyle ilgili 10 günlük sürece saatinde başlanarak verimli kılınması olduğunu kaydetti.

10 günlük süre içinde gecikmeden verimli, sabahlara kadar sürdürmeden bir süreç geçirmeyi amaçladıklarını kaydeden Berova, muhalefeti dışlama veya bundan bir kazanım elde etme durumu olamayacağını dile getirdi.

Meclis Başkan Yarımcısı Zorlu Töre de, UBP grup başkan temsilcisi tarafından kendisine Meclis çalışmalarının açılması yönünde talep geldiğini ve art niyet olmadığını kaydetti.

Anamuhalefet partisine karşı bir hamle yapılması yönünde bir hareket olmadığını söyleyen Töre, Meclis çalışmalarının saat 10.00’da açılacağının duyurulduğunu ve kendisinin de bu doğrultuda adım attığını Genel Kurul’un da kendisi tarafından açılmasında kötü niyet olmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından Komite Başkanı Sunat Atun, 2020 Mali yılı Bütçe Yasa Tasarısına ilişkin komite raporunu okudu. (BRT/TAK)

Son Güncelleme: 09.12.2019 12:53
Anahtar Kelimeler:
MeclisGündemHaberErhürman
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