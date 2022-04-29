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Erhürman: Gerçek gündem yaşatılan maskaralıklar değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

29 Nisan 2022 Cuma 19:13
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Erhürman: Gerçek gündem yaşatılan maskaralıklar değil

Erhürman, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis güven yaratıcı önlemler konusunda AB büyükelçilerini bilgilendirmeye devam ettiğine işaret ederek, “Karşı öneriler duymaya’ da hazır olduklarını söylüyor. Sn. Tatar'a önerileri aynen kabul et diyen yok” dedi.

Erhürman, açıklamasında şunları söyledi:

"Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis güven yaratıcı önlemler konusunda AB büyükelçilerini bilgilendirmeye devam ediyor. "Karşı öneriler duymaya" da hazır olduklarını söylüyor. Sn. Tatar'a önerileri aynen kabul et diyen yok.

"Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları doğrultusunda karşı önerilerini de ortaya koy, müzakere et" diyoruz. "Bu krizin ortasında direkt uçuş, Mağusa limanı, doğrudan ticaret, yeşil enerji, hidrokarbon bizim için yaşamsal önemde; gerçek gündem yaşatılan maskaralıklar değil, bu" diyoruz.

Dinleyen var mı?! "O sırada" gazetelerden Sn. Tatar'ın Din İşleri Dairesi Başkanı'nı da yanına alarak bu kez de İngiltere'ye seyahat etmeye hazırlandığını öğreniyoruz!”

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