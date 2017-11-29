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Erhürman: “Girne’yi Girnelilere geri vereceğiz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları bu sabah Girne’yi ziyaret etti.

29 Kasım 2017 Çarşamba 22:58
Erhürman: “Girne’yi Girnelilere geri vereceğiz”
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CTP’den yapılan açıklamaya göre, pazar yeri, çarşı ve belediyeyi gezen CTP’li heyet, aday tanıtım kitapçığı dağıtarak yurttaşların sorularını yanıtladı. 

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yurttaşlarla sohbetlerinde partinin ekonomik ve sosyal kalkınma planı hakkında bilgi verdi. 

Yeni dönem politikalarının üretim ve hizmet temelinde şekillendiğini aktaran Erhürman, öncelikli hedeflerinin haysiyetli ve adaletli bir düzen yaratmak olduğunu belirtti. 

Erhürman, yurttaşlardan, oy verirken parti programlarına bakarak oy vermelerini istedi. 

“GİRNE’DE ÖNCELİĞİMİZ TURİZM”

CTP Genel Başkanı Erhürman, ülke genelinde ve Girne özelinde turizmden elde edilecek gelirin artırılması ve daha adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi. 

Erhürman, “Girne turizmden kazanacak, geliri Girneliler paylaşacak” dedi. 

Parti olarak turizm konusuna önem verdiklerini söyleyen Erhürman, bir yandan beş yıldızlı otellerde konaklayan turistlerin otellerin dışına çıkmasını sağlayacak, diğer yandan turizmi çeşitlendirecek ve 12 aya yayacak politikalar ürettiklerini belirtti.

Erhürman, turizm sektörünü ekonomide merkeze alıp diğer sektörleri de bunun etrafında örgütleyeceklerini ifade etti.

“GİRNE’Yİ GİRNELİLERE GERİ VERECEĞİZ”

Girne’nin turizm ve çevre konusunda geri döndürülmesi çok zor zararlara uğratıldığını öner süren Erhürman, “Girne’yi Girnelilere geri vereceklerini” söyledi. 

Ülkedeki doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel mirasın da turizmde gerektiği biçimde değerlendirilemediğini savunan Erhürman, “Bunların hepsi plan, proje işi. Toplumun tüm kesimleriyle deneyimlerimizi birleştirdik ve ortaya uygulanabilir bir plan çıkardık. Ülkemizin turizm adası olmasının gereklerini hep birlikte yerine getireceğiz. Halkımızdan ortaya koyduğumuz kalkınma planı için onay isteyeceğiz” dedi.

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Son Güncelleme: 29.11.2017 23:10
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