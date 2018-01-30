Erhürman: "Görev verilirse süreci bir an önce başlatırız"

CTP Parti Meclisi oybirliğiyle Genel Başkan Tufan Erhürman’ı hükümet kurma çalışmalarını ileriye götürme konusunda yetkilendirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplantıda CTP Parti Meclis’i olarak hangi bakanlığın kimde olacağı noktasında fazla vakit harcamadıklarını çünkü 4’lü koalisyonu ülkenin ihtiyacı olan bir model olarak gördüklerini ifade etti. Erhürman, bu öncelik düşünülerek alınan kararın herkese hayırlı olmasını diledi.

Toplantının ardından açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, cuma günü 4 parti başkanının biraraya geldiklerini ve kendi aralarında uzlaşarak pazartesi akşamı parti meclislerine götürmeye karar verdiklerini anımsatarak, bu akşam itibariyle DP, CTP ve HP’nin parti meclislerini topladığını TDP’nin de yarın toplayacağını söyledi.

Erhürman, DP’nin 4’lü koalisyon görüşmelerine devam etme ve sonlandırma için Parti Başkanı’na yetki verme kararı aldığını anımsatarak, kendilerinin de Parti Meclisi’ni toplayarak oy birliğiyle kendisini hükümet kurma çalışmalarını ileriye götürme konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

HP’nin de aynı anda toplantı halinde olduğunu tahmin ettiğini belirten Erhürman, Özgürgün’ün yaptıkları görüşme sonrasında “4 parti arasında uzlaşma olursa bende elimdeki yetkiyi çok uzun süre tutmam Cumhurbaşkanına iade ederim” dediğini anımsattı.

“Görevin iade edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı’nın o yetkiyi yeni birine vermesi bekleniyor, eğer süreç beklendiği gibi işlerse yarın ya da en geç öbür gün Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma yetkisini CTP’nin Genel Başkanı olarak bana vermesi beklenir“ diyen Erhürman, kendilerinin de zaten bir süredir görüşmeleri sürdürdüklerini, büyük ölçüde de uzlaşmaya vardıklarını, geriye kalan ufak tefek noktaları da çözerek bir an önce hükümet programını hazırlayarak Cumhurbaşkanı’na sunmak ve süreci başlatmak istediğini söyledi.

Birçok konuda zaten geç kalındığını, bütçenin bunların başında geldiğini, bundan sonraki zamanı çok etkili kullanıp süratle sonuçlandırarak ülkenin ihtiyaçlarını gidermek gerektiğini dile getiren Erhürman, “Umarım 4’lü koalisyon hepimizin arzu ettiği gibi yep yeni bir sayfa açar ülke gündeminde” dedi.

Erhürman, açılan bu yeni sayfada etkili bir hükümet, hizmetlerin gerçekten hak edildiği gibi halka sunulduğu, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin, eşitliğin hayata geçtiği, toplumda gruplaşmanın parçalanmanın değil bütünleşmenin, tüm toplumu kucaklayacak bir hükümetin hayata geçirilmesini umduğunu söyledi.

İLK KEZ 4’LÜ KOALİSYON

İlk kez böyle 4’lü bir koalisyon hükümetinin denendiğini ifade eden Erhürman, “Önemli olan kaç partiden oluştuğu değil ilkeler üzerinde anlaşabilmektir” dedi.

Erhürman, hangi bakanlığı kimin aldığının değil, hangi icraatları yapıp yapamayacağının önemli olduğunu belirterek, hukukun üstünlüğü, demokrasi, eşitlik ve toplumun tamamını kucaklama ilkesine bağlı olunmasının önemli olduğunu vurguladı.

SORULAR

Erhürman, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak, ilk görüşmelerinden itibaren 4 partinin Kıbrıs Sorunu konusundaki politikalarının farklı olduğunu ve Kıbrıs Konusundaki müzakereleri Cumhurbaşkanı’nın yürütmesi, hükümetin bu konuda politika üretmemesi noktasında uzlaştıklarını söyledi.

Tüm partilerin parti meclisleri tamamlanmadan hükümetin detayları konusunda açıklama yapmayı doğru bulmadığını da belirten Erhürman, zaten herşeyin netleşmesi için çok kısa bir süre kaldığını ifade etti.