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Erhürman görevi iade ediyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın randevu talebi üzerine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün saat 17.15’te Sn. Erhürman’ı kabul ediyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 16:51
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Erhürman görevi iade ediyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti kurma görevini iade ediyor.

Cumhurbaşkanlığı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın talebi üzerine Tatar’ın saat 17:15’te Erhürman’ı kabul edeceğini duyurdu.

Son Güncelleme: 03.12.2020 18:23
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