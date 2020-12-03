Erhürman görevi iade ediyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti kurma görevini iade ediyor.
Cumhurbaşkanlığı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın talebi üzerine Tatar’ın saat 17:15’te Erhürman’ı kabul edeceğini duyurdu.
Son Güncelleme: 03.12.2020 18:23
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın randevu talebi üzerine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün saat 17.15’te Sn. Erhürman’ı kabul ediyor.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti kurma görevini iade ediyor.
Cumhurbaşkanlığı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın talebi üzerine Tatar’ın saat 17:15’te Erhürman’ı kabul edeceğini duyurdu.