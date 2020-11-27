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Erhürman: Görüşmeler devam edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi toplantısı tamamlandı. PM sonrası CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman basın açıklaması yaparak “48 saat çok yoğun geçecek” mesajı verdi.

27 Kasım 2020 Cuma 08:54
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Erhürman: Görüşmeler devam edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi toplantısı tamamlandı. PM sonrası CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman basın açıklaması yaparak “48 saat çok yoğun geçecek” mesajı verdi.

Toplantıda CTP’nin hükümet kurma çalışmaları kapsamında diğer partiler ile gerçekleştirdiği görüşmelerin değerlendirdiğini ifade eden Erhürman, yarın ve diğer gün yine parti görüşmeleri yapılacağını söyledi.

Diğer partiler ile görüşmelerin remi temaslar şeklinde olmayacağının altını çizen Erhürman, görüşmelerin olgunlaşması durumunda basına bilgi verileceğini sonuca varılamama durumunda ise gecikmeden görevi devredeceğini kaydetti.

Tufan Erhürman’ın konuşması şöyle:

CTP PM’de ilk tur görüşmelerinin değerlendirmesini yaptık. Siyasi partilerle görüşmelerimizde turun tamamlanmasının ardından temas kurmaya hazır olduklarını söylemişlerdi.

PM’den yetki istedim 1 kaç gün daha sözünü ettiğimiz temasları sürdürebilmemiz için.

PM bu akşam oy birliği ile bana bu yetkiyi verdi. Baştan beri gereksiz yere süreci uzatmayacağımızı söylemiştik.

Bir noktaya varıp varamayacağımızı görmek için bu yetkiyi kullanacağız. 48 saat çok yoğun geçecek.

Sonuç alınmazsa görevi devrederiz. Tüm partiler temasa hazır. Bir tur olamayacak yarın için bir takım görüşmemiz olacak.

PM’den şu hükümet modeli için görüşün diye bir karar çıkmış değil.  Bu temaslar remi temas şeklinde olmayacak.

“Böyle süreçlerde basına yapılan açıklamalar ile müzakere yürütmek doğru değil”

Bir soru üzerine UBP Genel Başkan vekili Ersan Saner’in “Başbakanlık UBP’de olmalı” açıklamasını değerlendiren Erhürman şöyle devam etti: Başbakan Saner konusu gündeme gelmedi. Hükümeti kurma görevi bizde. Biz bizim başkanlığımızda bir hükümet kurulması anlamında müzakere yürütüyoruz.

Böyle süreçlerde basına yapılan açıklamalar ile müzakere yürütmek doğru değil. UBP’de yaptığımız görüşme çıkışında yaptığımız açıklamada böyle bir şey gündeme gelmemişti.

Tüm partiler ile temas edeceğiz resmi bir ziyaret değil tüm partilerin başkanları ile görüşeceğim. Kimisiyle telefonda kimisiyle yüz yüze görüşeceğim. Randevu talebinde bulunduk. Tüm partilerin bir araya gelme ihtimali var.  Geniş tabanlı bir hükümete ihtiyaç duyulduğu inancına devam ediyoruz.

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