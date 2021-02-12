ERHÜRMAN: “GÖSTERİLEN EMEK VE SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rus firari Alexandr Satlaev yakalanması sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Polis Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm polislerimize, hem günlerdir aranan şahsın bulunması için gösterilen çaba, hem de ‘herhangi bir şahsa karşı uygulanan şiddet ve/ veya işkenceye kesinlikle müsamaha gösterilemeyeceği”, soruşturma başlatıldığı yönündeki açıklama için teşekkür ederim”